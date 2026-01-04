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32PFH6500/88
Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android
Vairāk nekā tikai lielisks izskats: 6500. sērijas FHD televizors ar Android jaudu. Mēs sākām ar Perfect Pixel HD dzini izciliem attēliem, pēc tam pievienojām Ambilight, mūsdienīgu dizainu un autentiskus materiālus, lai sniegtu jums jauna līmeņa sajūtas.
80 cm (32 collu)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB un paplaš. iespējas
DVB-T/C
Pixel Precise HD optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu plūstošus, taču asus kustīgos attēlus ar brīnišķīgu kontrastu, detaļām un dziļumu. Jūs baudīsiet dziļākus tumšos un spilgtākus baltos toņus. Visspilgtākās krāsas un dabiski ādas toņi. Izcils klātbūtnes efekts.
Pārņemiet vadību. Mūsu pilnībā intuitīvajai tālvadības pultij ir visas ierastās funkcijas, piemēram, kursora taustiņi, skaļuma vadība un saīsnes. Apgrieziet pulti otrādi, lai piekļūtu pilnvērtīgai tastatūrai vieglai teksta ievadei jebkurā situācijā.
Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri. Android robots pilnvērtīgi izmanto mūsu Dual Core procesora jaudu, lai paveiktu darbu ātrāk un vieglāk.
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Atsauksmes
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.