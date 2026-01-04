Go to promotion

Pērc Ambilight TV – saņem Ubisoft spēli dāvanā

Uzzināt vairāk

ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

6500 seriesFull HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

32PFH6500/88

Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android

Vairāk nekā tikai lielisks izskats: 6500. sērijas FHD televizors ar Android jaudu. Mēs sākām ar Perfect Pixel HD dzini izciliem attēliem, pēc tam pievienojām Ambilight, mūsdienīgu dizainu un autentiskus materiālus, lai sniegtu jums jauna līmeņa sajūtas.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-plakņu

Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android

  • 80 cm (32 collu)

  • Full HD LED TV

  • Dual Core; 8 GB un paplaš. iespējas

  • DVB-T/C

Pixel Precise HD dzinis: atklājiet spilgtu attēlu kvalitāti

Pixel Precise HD optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu plūstošus, taču asus kustīgos attēlus ar brīnišķīgu kontrastu, detaļām un dziļumu. Jūs baudīsiet dziļākus tumšos un spilgtākus baltos toņus. Visspilgtākās krāsas un dabiski ādas toņi. Izcils klātbūtnes efekts.

Tālvadības pults tastatūra atvieglo teksta ievadīšanu

Tālvadības pults tastatūra atvieglo teksta ievadīšanu

Pārņemiet vadību. Mūsu pilnībā intuitīvajai tālvadības pultij ir visas ierastās funkcijas, piemēram, kursora taustiņi, skaļuma vadība un saīsnes. Apgrieziet pulti otrādi, lai piekļūtu pilnvērtīgai tastatūrai vieglai teksta ievadei jebkurā situācijā.

Dual Core apstrāde un Android OS jaudīgai veiktspējai

Dual Core apstrāde un Android OS jaudīgai veiktspējai

Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri. Android robots pilnvērtīgi izmanto mūsu Dual Core procesora jaudu, lai paveiktu darbu ātrāk un vieglāk.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  6. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  7. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  8. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  10. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

  11. Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.