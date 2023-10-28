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Izbeigta ražošana
32PHH4200/88
Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4200. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/C
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo atsegto statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru.
4.1
no 5
13
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Plusi
Cena trwałość prostota użytkowania
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2021-10-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2021-07-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2021-07-17
Plachon
05/06/2016
Polska
Verificēts pircējs
jest ok!
za taką kasę nic lepszego nie kupisz , ekstra obraz a o to chodzi w tv . trochę słabe głosniki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.