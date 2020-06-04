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Izbeigta ražošana

4500 seriesĻoti plāns LED televizors

32PHS4503/12

4.4

| (24) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Ļoti plāns LED televizors

Ar augstas izšķirtspējas attēlu un pieņemamo cenu Philips 4500 pārspēs jūsu cerības. Tā vienkāršais un elegantais dizains iederēsies jebkurā telpā jūsu mājās.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

Pixel Plus HD. Asi attēli neatkarīgi no attēla avota.

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.

LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

24

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

04/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Od wielu lat używam produkrów marki Philps

Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.

Plusi

doskonałe parametry i wykonanie

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2018-06-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2018-06-04

29/06/2021

Україна

Україна

Отличный телевизор.

Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Izmantošanas datums 2020-06-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Izmantošanas datums 2020-06-29

10/04/2019

Україна

Україна

Невероятное качество

Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.