30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
32PHS4503/12
Ļoti plāns LED televizors
Ar augstas izšķirtspējas attēlu un pieņemamo cenu Philips 4500 pārspēs jūsu cerības. Tā vienkāršais un elegantais dizains iederēsies jebkurā telpā jūsu mājās.
80 cm (32 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
LED TV
Pixel Plus HD
Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
4.4
no 5
24
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
erwu
04/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
Od wielu lat używam produkrów marki Philps
Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.
Plusi
doskonałe parametry i wykonanie
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2018-06-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2018-06-04
Dzuba60
29/06/2021
Україна
Отличный телевизор.
Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-06-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-06-29
Yanatyan
10/04/2019
Україна
Невероятное качество
Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.