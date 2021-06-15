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Izbeigta ražošana
32PHT4503/12
Ļoti plāns LED televizors
Ar augstas izšķirtspējas attēlu un pieņemamo cenu Philips 4500 pārspēs jūsu cerības. Tā vienkāršais un elegantais dizains iederēsies jebkurā telpā jūsu mājās.
80 cm (32 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
LED TV
Pixel Plus HD
Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
4.3
no 5
12
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Plusi
Szybko się urochamia
Mīnusi
Zbiera kusz
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-06-15
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Verificēts pircējs
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Plusi
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Mīnusi
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-04-03
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Verificēts pircējs
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Plusi
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Mīnusi
Nie posiada.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2018-10-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2018-10-12
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.