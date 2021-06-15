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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums

Izbeigta ražošana

4500 seriesĻoti plāns LED televizors

32PHT4503/12

4.3

| (12) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

Ļoti plāns LED televizors

Ar augstas izšķirtspējas attēlu un pieņemamo cenu Philips 4500 pārspēs jūsu cerības. Tā vienkāršais un elegantais dizains iederēsies jebkurā telpā jūsu mājās.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

Pixel Plus HD. Asi attēli neatkarīgi no attēla avota.

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.

LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

12

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

3

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Plusi

Szybko się urochamia

Mīnusi

Zbiera kusz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-06-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Plusi

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Mīnusi

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-04-03

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-04-03

12/11/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory

Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.

Plusi

Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje

Mīnusi

Nie posiada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2018-10-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Izmantošanas datums 2018-10-12

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.