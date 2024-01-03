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40B1U5600/00
Vairāk par labi aprīkotu
Šis Philips USB-C daudzfunkcionālais monitors nodrošina uzstādīšanu bez liekiem kabeļiem. Ar vienu kabeli jūs varat skatīt plūdenu augstas izšķirtspējas video, pārsūtīt datus un uzlādēt savu klēpjdatoru. Austiņu turētājs kabeļu pārvaldībai piešķirt nākamo līmeni.
5000. sērija
40 (39,53 collas / 100,4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Šis Philips displejs ir aprīkots ar USB C tipa savienotāju ar strāvas padevi. Pateicoties inteliģentai un elastīgai strāvas pārvaldībai, jūs uzreiz varat uzlādēt savu saderīgo ierīci. Tā tievais, atgriezeniskais USB C nodrošina vienkāršu savienojuma izveidi ar vienu kabeli. Jūs varat skatīties augstas izšķirtspējas video un pārsūtīt datus ļoti lielā ātrumā, vienlaikus pieslēdzot un uzlādējot savu saderīgo ierīci.
Izmantojot MultiClient integrēto KVM slēdzi, jūs varat kontrolēt divus dažādus datorus ar vienu monitoru, tastatūru un peli. Parocīgā poga ļauj jums ātri pārslēgties starp avotiem. Ļoti noderīgi tiem, kuriem nepieciešama divu datoru skaitļošanas jauda vai informācijas kopīgošana no diviem dažādiem datoriem uz viena liela monitora.
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
3.5
no 5
2
Atsauksmes
YareQP
03/01/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Plusi
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Mīnusi
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Mīnusi
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse
NTSC apgabals, balstīts uz CIE1976
sRGB laukums, balstīts uz CIE1931
Video pārraidei, izmantojot USB-C, jūsu portatīvajam datoram/ierīcei ir jāatbalsta USB-C DP Alt režīms
Tādas darbības kā ekrāna kopīgošana, tiešsaistes video straumēšana un audio pārraide internetā var ietekmēt jūsu tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
Šī displeja USB-C savienojums nodrošina līdz pat 100 W (96 W standarta versijā) strāvas padevi; maksimālā strāvas padeve ir atkarīga no ierīces.
Aprēķinot PowerSensor radītos enerģijas izmaksu ietaupījumus, netiek ņemta vērā ne USB, ne strāvas padeve.
EPEAT vērtējums ir derīgs tikai tajās valstīs, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet https://www.epeat.net/ , lai uzzinātu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitors var izskatīties atšķirīgi nekā funkciju attēlos.