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Business Monitor UltraWide LCD monitors ar USB-C

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Business MonitorUltraWide LCD monitors ar USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide LCD monitors ar USB-C

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Programmatūra un draiveri

Windows 7 draiveri

  • ZIP fails, 11 kB
  • 27 October 2025

Windows 8 draiveri

  • ZIP fails, 11 kB
  • 27 October 2025

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energomarķējums

  • PDF fails, 75.1 kB
  • 18 June 2026

Garantija un apkalpošana

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Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

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