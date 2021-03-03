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Izbeigta ražošana
40PFS6909/12
Īpaši plāns Smart Full HD LED televizors
Philips 6900. sērijas Smart LED televizoram ir īpaši šaura fasete ar dimanta griezuma apdari, kas liks jūsu sirdij pukstēt straujāk. Taču tas piedāvā vairāk par lielisku izskatu: televizors ir aprīkots ar tādām funkcijām kā Ambilight, 3D, Skype™ un daudz ko citu.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.
Pāsūtiet viedierīcē redzamo saturu un skatieties kopā ar draugiem un ģimeni savā televizorā. Fotoattēli, videoklipi, spēles un citu saturu tagad ir iespējams pārsūtīt no viedtālruņa un planšetdatora uz televizora lielo ekrānu, veicot tikai vienkāršu komandu.
Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 600 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
3.0
no 5
25
Atsauksmes
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Izmantošanas datums 2019-03-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Izmantošanas datums 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Verificēts pircējs
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
МаяАП
07/06/2019
България
страхотен телевизор
Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.
Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.
Cloud TV piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības jūsu valstī un likumdošanas
Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.