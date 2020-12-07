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Izbeigta ražošana

LEDFHD LED TV

43PFS5525/12

4.5

| (15) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.

Vai meklējat labu televizoru, kas nav pārāk smalks? Šis kompaktais un cenas ziņā pieejamais LED televizors ietver visu, kas jums nepieciešams, bez liekām detaļām. Pixel Plus HD sistēma nodrošina dzidru attēlu, skaņa ir skaidra un šo televizoru var viegli un ērti pārvietot no vienas telpas uz citu.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Full HD televizors

Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimālistisks, spīdīgs sudraba rāmis. Smalkas balsta kājas.

Full HD LED televizors. Kristāldzidra izšķirtspēja.

Iepazīstiet jaunu HD līmeni ar Full HD. Tas piedāvā skaidrāku attēlu ar lielāku spilgtumu, labāku kontrastu un patiesākām krāsām, kā rezultātā jūsu Full HD ekrāns nodrošinās jums vēl labāku televizora skatīšanās pieredzi.

Divi HDMI porti. Viegli savienot ar DVD.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

15

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

2

07/12/2020

Eesti

Eesti

Ideaalne kööki

Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 FHD LED TV

Izmantošanas datums 2020-11-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 FHD LED TV

Izmantošanas datums 2020-11-07

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Plusi

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Mīnusi

za taką cenę nie można szukać wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Izmantošanas datums 2022-04-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Izmantošanas datums 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Plusi

obraz dźwięk łatwość obsługi

Mīnusi

bez wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Izmantošanas datums 2021-08-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Izmantošanas datums 2021-08-22

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.