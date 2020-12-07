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Izbeigta ražošana
43PFS5525/12
Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.
Vai meklējat labu televizoru, kas nav pārāk smalks? Šis kompaktais un cenas ziņā pieejamais LED televizors ietver visu, kas jums nepieciešams, bez liekām detaļām. Pixel Plus HD sistēma nodrošina dzidru attēlu, skaņa ir skaidra un šo televizoru var viegli un ērti pārvietot no vienas telpas uz citu.
108 cm (43")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Iepazīstiet jaunu HD līmeni ar Full HD. Tas piedāvā skaidrāku attēlu ar lielāku spilgtumu, labāku kontrastu un patiesākām krāsām, kā rezultātā jūsu Full HD ekrāns nodrošinās jums vēl labāku televizora skatīšanās pieredzi.
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4.5
no 5
15
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Kassiperenaine
07/12/2020
Eesti
Ideaalne kööki
Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 FHD LED TV
Izmantošanas datums 2020-11-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 FHD LED TV
Izmantošanas datums 2020-11-07
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Plusi
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Mīnusi
za taką cenę nie można szukać wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Izmantošanas datums 2022-04-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Izmantošanas datums 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Plusi
obraz dźwięk łatwość obsługi
Mīnusi
bez wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Izmantošanas datums 2021-08-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Izmantošanas datums 2021-08-22
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.