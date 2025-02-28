Meklējamie vārdi

TV
  • Ļaujieties Ambilight burvībai Ļaujieties Ambilight burvībai Ļaujieties Ambilight burvībai
    Energy Label Europe E energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 897.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8000/12

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Ļaujieties Ambilight burvībai

    Iepazīstinām ar Ambilight TV — tas ir Smart TV televizors, kura darbību nodrošina Titan OS operētājsistēma, un tas viss noformēts lieliskā Eiropas stila dizainā. Jūsu iecienītākās filmas, raidījumi un sporta pārraides tiks nodrošinātas ar neticamu ātrumu un nevainojamu attēla kvalitāti. Izbaudiet krāsas, gaismas un kinoteātra līmeņa skaņu.

    Skatīt visas priekšrocības

    Pieejams:

    LED 4K Ambilight TV

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Ambilight

    Ļaujieties Ambilight burvībai

    • 126 cm (50 collu) Ambilight TV
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos un DTS:X
    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    Spilgti mirkļi. Asākas ainas.

    Spilgti mirkļi. Asākas ainas.

    Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.

    Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+

    Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+

    Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteiksmīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.

    Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

    Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

    Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

    Titan OS. Vienkārša atrašana.

    Titan OS. Vienkārša atrašana.

    Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

    Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

    Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

    Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar ierīcēm, kurās iespējota Alexa un Apple AirPlay vadība.

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Izvēlieties ko kompaktu. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No maza 43 collu ekrāna līdz 65 collu televizoram — 8000. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.

    Eiropas dizains, ilgtspējīga domāšana

    Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. 4K LED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātajiem un FSC sertificētajiem materiāliem veidoto iepakojumu.

    Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju

    Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot funkciju Vocal Boost, var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

    Spēlēšanai gatavi savienojumi

    HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumu, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Ambilight FTI animācija
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Spēļu spēlēšanas režīms
      • Telpas apgaismojuma režīms
      • Sunrise modinātājs
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      50  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      126  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD
      Attēla uzlabošana
      • Kristāldzidra skaņa
      • ECO
      • Spēle
      • Saderība ar HDR 10+
      • Mājas kinoteātris
      • Monitors
      • Mikroaptumšošana
      • Filma
      • Personīgi
      • Pixel Precise UltraHD
      • Ultra Resolution

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT lietotne*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Var izmantot ar Alexa
      • Var izmantot ar Google Home
      Viedās mājas pieredze
      • MATTER
      • Control4
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.0 kanālu
      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Skaņas pastiprinājums
      • AVL režīms
      • Visu skaņu stili
      • Zemfrekvences skaņas pastiprinājums
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Izklaide
      • Ekvalaizers
      • Klausīšanās profils
      • Nakts režīms
      • Personīgi
      • Vokāla pastiprinājums
      • DTS-X
      Austiņu funkcijas
      Dolby Atmos austiņām
      Skaņas programma
      IntelliSound
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.2
      • viegla savienošana pārī (RC zilā poga)
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 1
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Saderība ar HDR10+

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
       2229834
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      48  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      95  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Tālvadības pults
      • Galda virsmas statīvs
      • Strāvas vads
      • Ātrā lietotāja pamācība

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melna matēta fasete
      Statīva dizains
      Melns metāla arkas tipa statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      804  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 100 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1110 x 650 x 88 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1110 x 709 x 281 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1210 x 736 x 131 mm
      Televizora svars bez statīva
      8,50 kg
      Televizora svars ar statīvu
      8,80 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      11,18 kg

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.