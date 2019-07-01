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Izbeigta ražošana
55PUS6803/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Smart TV
Iekārtojieties ērti un izbaudiet 4K UHD iespējas, ko sniedz īpaši viegli lietojamais Smart TV. Izmantojot SAPHI, ātri piekļūstiet iecienītajam saturam. Pixel Precise Ultra HD padara attēlu plūdenu un asu. Un to visu apvieno Ambilight funkcija.
139 cm (55") Ambilight TV
1200 attēla veiktspējas indekss
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Ar četrkārt lielāku izšķirtspēju nekā parastajam Full HD Ultra HD izgaismo ekrānu ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution Upscaling tehnoloģiju. Jūs saņemsiet uzlabotu attēla kvalitāti neatkarīgi no oriģinālā satura kvalitātes un varēsiet baudīt asāku attēlu ar īpašu dziļumu, kontrastu, dabiskām kustībām un dzīvīgām detaļām.
Moderns eiropeisks dizains ar matēta alumīnija statīvu, kas apdarināts ar tumšu sudrabkrāsu, kas pieskaņota ļoti šaurajai fasetei.
DTS HD optimizē skaņas apstrādi, saglabājot oriģinālo skaņas saturu, tāpēc jūs varat no skaļruņiem baudīt labākas kvalitātes skaņu un kristālskaidrus dialogus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.