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Izbeigta ražošana
65PUS6753/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Smart TV
Iekārtojieties ērti un izbaudiet 4K UHD iespējas, ko sniedz īpaši viegli lietojamais Smart TV. Izmantojot SAPHI, ātri piekļūstiet iecienītajam saturam. Pixel Precise Ultra HD padara attēlu plūdenu un asu. Un to visu apvieno Ambilight funkcija.
164 cm (65 collu) Ambilight TV
1100 attēla veiktspējas indekss
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI ir ātra un intuitīva operētājsistēma, kas pārvērš jūsu Philips Smart TV lietošanu patiesā baudījumā. Baudiet izcilu attēla kvalitāti un piekļūstiet izvēlnei ar skaidri saprotamām ikonām, nospiežot tikai vienu pogu. Izbaudiet sava televizora lietošanas ērtumu un izmantojiet populārākās Philips Smart TV lietotnes, tostarp YouTube, Netflix un citas.
4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dzinis pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Skatieties plūdenus attēlus ar nepārspējamu kustības asumu un izcilu kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus – katru reizi un no jebkura avota.
Ar četrkārt lielāku izšķirtspēju nekā parastajam Full HD Ultra HD izgaismo ekrānu ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution Upscaling tehnoloģiju. Jūs saņemsiet uzlabotu attēla kvalitāti neatkarīgi no oriģinālā satura kvalitātes un varēsiet baudīt asāku attēlu ar īpašu dziļumu, kontrastu, dabiskām kustībām un dzīvīgām detaļām.
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5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
deniatanasova
05/06/2019
България
Уникален телевизор
Много сме доволни, както от всички продукти на Филипс
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
ilincagyuri
07/05/2019
România
Foarte multumit
Am achizitionat acest produs si sunt foarte multumit de el , usor de montat si usor de folosit
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.