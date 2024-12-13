30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Attīra gaisu līdz 44 m² lielās telpās
Darbojas ar maks. 12 W jaudu
170 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
Savienojums ar lietotni Air+
Mūsu gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ikvienā istabas stūrī ar CADR 170 m3/h, rūpīgi attīrot gaisu līdz 44 m2 lielās telpās. Atvadies no piesārņotājiem, piemēram, PM2,5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un daudz kā cita pēc 17 minūtēm (3).
Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97% šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).
No VitaShield nespēj izkļūt praktiski nekas, izņemot tīrāku, svaigāku gaisu. Tehnoloģija VitaShield notver aerosolus, mikroorganismus un daļiņas, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā — mazākas nekā mazākais zināmais vīruss. Neatkarīgas ārējas laboratorijā testos konstatēts, ka tiek likvidēts gaisā esošais H1N1 vīruss. Tika konstatēta arī HCov-E229 vīrusa 99,99 % likvidēšana (5).
Godalgas
Izprotiet produktu atsauksmes
4.8
no 5
31
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Andžė
13/12/2024
Lietuva
Pakankamai greitai iišvalo patalpą
Pakankamai greitai iišvalo patalpą. Keli režimai pagal poreikį.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 600 serija AC0651/10 Oro valytuvas
JanBM
14/06/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Jest ładny.
Jest oczyszczaczem starannie wykonanym i bardzo ładnym. Jest niewielki i może stać w pokoju na małej szafce. Bardzo prosty w obsłudze bez "wodotrysków", gdyż są one zbędne ponieważ sprzęt jest zaprojektowany do pracy ciągłej. Jest cichy a w programie nocnym praktycznie niesłyszalnym. Pobiera bardzo mało prądu, zmierzone przeze mnie wartości to: noc - 0,9 W, średnia prędkość - 4,5 W, turbo - 8,8 W. Tak niski pobór prądu przy dużej wydajności daje rezygnacja z węgla aktywnego w filtrze, jednak wydaje się, że skuteczność filtra w zakresie pyłów zawieszonych i pyłków kwiatowych jest bardzo dobra, pomiary dosyć zaawansowanym detektorem M2000 wyraźnie to potwierdzają.
Plusi
niski pobór prądu, cicha praca na programie nocnym, estetyczne wykonanie,
Mīnusi
na razie nie dostrzegłem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PHILIPS AC0650/10 Oczyszczacz powietrza serii 600
Łukaszk8787
20/03/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobry zakup
Kupiony w atrakcyjnej cenie, dodatkowy filtr za złotówkę. Możliwość obsługi przez wifi. Do mieszkania w sam raz.
Plusi
wymiary, obsługa wifi, 3 tryby pracy,
Mīnusi
Brak.
(1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(2) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru; testēts saskaņā ar standartu GB/T 18801.
(3) Tas ir aptuvens vienreizējas tīrīšanas laiks, kas aprēķināts, sadalot CADR 170 m³/h ar telpas platību 48 m³ lielumā (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).
(4) No gaisa, kas izplūst cauri filtra materiālam, kurš testēts ar bērzu putekšņu putekļiem uz filtrējošās vides saskaņā ar Austrijas OFI institūta SOP 350.003.
(5) Mikrobu samazināšanas ātruma tests ārējā laboratorijā, ierīcei darbojoties turborežīmā 1,5 stundas testa kamerā, kuras gaiss piesārņots ar aerosolu ar HCOV-229E vīrusu. Kaut arī HCOV-229E vīruss ir saistīts ar SARS-CoV-2, kas izraisa Covid-19, tas nav šis vīruss.
(6) Vidējais trokšņa līmenis pārbaudīts atbilstoši IEC 60704-1-2020, MOD.
(7) Norādītā tīra gaisa padeves plūsma (CADR) uz vienu vatu ar maksimālo jaudu salīdzinājumā ar 20 vislabāk pārdotajiem gaisa attīrītājiem Vācijas Amazon platformā 2023. gada martā
(8) Ieteicamo kalpošanas laiku aprēķina, pamatojoties uz Philips produktu vidējo lietošanas laiku un PVO datiem par piesārņojuma līmeni pilsētā. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē lietošanas vide un biežums. Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.