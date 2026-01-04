FY0611/30
Saderīgs ar 600. sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs 1 gads
Oriģinālais Philips filtrs
Rezerves filtri Philips 600. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0650, AC0651. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz vienam gadam (2), vienkāršojot apkopi un samazinot izmaksas. Lai panāktu optimālu filtrēšanas veiktspēju, regulāri jāmaina priekšfiltrs.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru; testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.