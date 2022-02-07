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Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
Nospiežot tikai vienu pogu, gaisa attīrītājs filtrē jūsu mājās mītošos neredzamos vīrusus, alergēnus vai piesārņotājus, lai māja būtu tīra un droša. Tas attīra ātri un efektīvi, pateicoties tīra gaisa padeves ātrumam (CADR) — 190 m³/h.
Attīra gaisu līdz 48 m² lielās telpās
190 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
HEPA un aktīvās ogles filtrs
Jaudīga gaisa plūsmas cirkulācija efektīvi darbojas līdz 48 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek palielināta līdz CADR (tīra gaisa padeves ātrums) 190 m³/h. 20 m² tiek attīrīti mazāk nekā 16 minūtēs. (1)
3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru uztver 99,5 % īpaši sīku 0,003 mikronu lieluma daļiņu (3), tāpēc esat pasargāti no PM2.5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un citiem piesārņotājiem. Sertificējis Eiropas Alerģijas pētījumu fonda centrs.
Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Neatkarīgs tests veikts uzņēmumā Airmid Healthgroup, konstatējot, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9 % vīrusu un aerosolu (2). Testēts arī attiecībā uz koronavīrusu (4).
Godalgas
4.8
no 5
190
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Ev123it
07/02/2022
Latvija
Mazs un jaudīgs
Jau sen kā esam iecienījuši tieši Philips produktus, tāpēc baigo šaubo par produkta kvalitāti mums nebija, bet beigu galā tas cerības attaisnoja vēl vairāk nekā bijām gaidījuši! Ļoti forši, ka šis gaisa attīrītājs taupa elektrību, tas ļauj mums to nemitiīgi darbināt, neuztraucoties, ka samaksāsim ārpātīgu naudu par rēķinu. Tāpat arī prieks, ka izmērs ir mazs un kompakts, ļoti glīti iederās telpā. Man šķiet, ka jebkuram šajā vīrusainajā laikā gaisa attīrītājs ir tiešām nepieciešamība.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0830/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0830/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
Kssss
06/02/2022
Latvija
patīkama iepazīšanās
Liels prieks bija ar šo produktu iepazīties, jo gaisa attīrīšanas funkciju veic ļoti labi. Priekš tāda neliela izmēra gadžeta šķiet baigi laba lieta. Vēl jāpārbauda kā darbosies ilgtermiņā, bet pagaidām esmu apmierināts.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0820/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0820/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
Plavnieki
03/02/2022
Latvija
Lielisks attīrītājs
Iesaku cilvēkiem kuriem ir jūtīgs deguns uz putekļiem un smaržām. Šis gaisa attīrītājs pats noreaģē uz smakām un sāk strādāt pastiprinātā režīmā, lai attīrītu gaisu. Mums likās ļoti noderīgs, ja ģimenē aug atvases. Paldies par produktu!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0830/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 800 Series AC0830/10 Kompaktais gaisa attīrītājs
(1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 190 ㎥/h ar telpas platību 48 m² (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 ㎡, bet augstums ir 2,4 m).
(2) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1). Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).
(3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(4) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem, izmantojot Philips HEPA NanoProtect filtru.
(5) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.
(6) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla efektivitāti vienā caurplūdes reizē 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos. No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts atbilstoši standartam JISB 9908-2011
(7) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.