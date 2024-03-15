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  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect un aktīvās ogles filtrs

FY0293/30

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem

Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku izraisītām alerģijām un vīrusu daļiņām.

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Savietojamie produkti
800i sērija

800i sērija
Kompakts gaisa attīrītājs

AC0850/11

800. sērija

800. sērija
Kompakts gaisa attīrītājs

AC0830/10

Efektīvi uztver 99,9% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem

  • Saderīgs ar 800. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs 1 gads

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar 800. sēriju

Saderīgs ar 800. sēriju

Rezerves filtri Philips 800. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0830, AC0850. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz vienam gadam (2), vienkāršojot apkopi un samazinot izmaksas. Lai panāktu optimālu filtrēšanas veiktspēju, regulāri jāmaina priekšfiltrs.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Plusi

Za manji prostor odlican

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.