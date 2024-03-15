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Oriģinālais filtrs 800. sērijas gaisa attīrītājiem
Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku izraisītām alerģijām un vīrusu daļiņām.
Saderīgs ar 800. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs 1 gads
Oriģinālais Philips filtrs
Rezerves filtri Philips 800. sērijas gaisa attīrītājiem: AC0830, AC0850. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz vienam gadam (2), vienkāršojot apkopi un samazinot izmaksas. Lai panāktu optimālu filtrēšanas veiktspēju, regulāri jāmaina priekšfiltrs.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Plusi
Za manji prostor odlican
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.