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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Attīra gaisu līdz 36 ㎡ lielās telpās
300 ㎥/h tīra gaisa apjoms (CADR)
HEPA un aktīvās ogles filtrs
Savienojams ar lietotni Air+
VitaShield tehnoloģija uztver aerosolus un daļiņas, kas ir mazākas par vismazāko zināmo koronavīrusu (6). Faktiski nekas neizplūst no VitaShield — tas deaktivizē vīrusus un iesloga tos iekšpusē. Airmid Health Group veikusi neatkarīgu testēšanu, gaisā likvidējot līdz 99,9 % vīrusu un aerosolu (2). Testēts arī attiecībā uz koronavīrusu (7).
Pirms izlaišanas no rūpnīcas Philips attīrītājiem tiek veikti 170 obligāti un stingri pārbaudes testi, un tos sertificē Eiropas Alerģiju izpētes fonda centrs. Tiek veikti strikti to darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos.
Miega režīmā attīrītājs darbojas gandrīz pilnīgā klusumā, rūpējoties par tīru gaisu miega laikā. Var samazināt gan gaisa kvalitātes rādītāja, gan lietotāja saskarnes apgaismojuma spilgtumu, lai gaisma netraucētu.
4.9
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Иван А
25/12/2024
България
Много доволни
Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000i Series AC1715/10 1000i Series
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Aduse
04/10/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Opravdu chytrá čistička
Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)
Plusi
Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.
Mīnusi
Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000i Series AC1715/10 1000i Series
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000i Series AC1715/10 1000i Series
(1) No gaisa, kas izplūdis cauri filtram, — tas ir aptuvenais vienreizējas tīrīšanas laiks, kas aprēķināts, sadalot 48 m³ telpas platību ar CADR 300m³/h (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).
(2) Testēšana tika veikta uzņēmumā Airmid Health Group Ltd., 28,5 m³ testa kamerā, kurā bija gaisā izkliedēti gripas A(H1N1) vīrusi; samazinājums tika mērīts režīmā Turbo pēc 10–20 minūtēm. Gaisa attīrītāji paši par sevi neaizsargā pret Covid-19, bet var būt kā atbalsts vispārējās aizsardzības pasākumiem (ASV Vides aizsardzības aģentūra).
(3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1
(4) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, testēts ar bērzu putekšņu putekļiem uz filtrējoša materiāla saskaņā ar Austrijas OFI institūta SOP 350.003
(5) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru, testēts saskaņā ar GB/T 18801
(6) Testēšanu ar NaCl aerosolu veica iUTA saskaņā ar standartu DIN71460-1, analizējot caur filtru plūstošo gaisu. Koronavīrusu daļiņu izmēru diapazons ir 0,08–0,22 mikroni (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, 24. nodaļa, 435.–461. lpp.).
(7) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā, testa kamerā ar Philips HEPA NanoProtect filtru, kas piesārņota ar cilvēka koronavīrusa (HCoV-229E) aerosoliem.
(8) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un PVO sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.
(9) Alexa un Google Home pieejamība ir atkarīga no jūsu atrašanās vietas.
(10) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi trešās puses laboratorija
(11) Ietaupījuma aprēķins balstīts uz reklāmā norādīto filtra kalpošanas laiku un cenu zīmola vai mazumtirgotāju tīmekļa vietnēs Nīderlandē, 2022. gada 21. jūnijā.