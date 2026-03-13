ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

1000i sērija Gaisa attīrītājs vidēji lielām telpām

Atbalsts

1000i sērijaGaisa attīrītājs vidēji lielām telpām

AC1715/10

1000i sērija Gaisa attīrītājs vidēji lielām telpām

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Nala AC1711 UKCA declaration - English (US)

  • PDF fails, 156.2 kB
  • 13 March 2026

AC1715_IID_EU

  • PDF fails, 2 MB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim