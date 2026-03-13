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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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1000i sērija Gaisa attīrītājs vidēji lielām telpām
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AC1715/10
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Nala AC1711 UKCA declaration - English (US)
AC1715_IID_EU
Visi (6)
Vai pēc filtra tīrīšanas vai nomaiņas Philips gaisa attīrītājs vai mitrinātājs ir jāatiestata?
Vai varu tīrīt Philips gaisa attīrītāja filtrus un priekšfiltru?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja indikatori un kļūdu kodi?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja PM2,5 indikators?
Ar savienotu Philips gaisa attīrītāju saderīgi Wi-Fi tīkli
Vai Philips gaisa attīrītājam un gaisa mitrinātājam varu izslēgt Wi-Fi?
Philips gaisa attīrītājam pastāvīgi deg vai mirgo indikators
Philips gaisa attīrītājs ir pārāk skaļš
Mans Philips gaisa attīrītājs nejauši izslēdzas
Philips gaisa attīrītāja filtra nomaiņas indikators nenodziest
Es nevaru savienot Philips gaisa attīrītāju ar lietotni
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