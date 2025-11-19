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  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
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  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.

PureProtect Quiet, 2200. sērijaVieds gaisa attīrītājs

AC2220/80

4.6
| (28) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.
Mūsu visklusākais gaisa attīrītājs gādās par tīru, drošu gaisu mājās. Tas dažās minūtēs attīra 99,97% alergēnus un piesārņotājus ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegantais dizains un viedā vadība nemanāmi papildinās jūsu mājokli un ikdienu.
Skatīt visas priekšrocības

Efektīvi notver alergēnus un piesārņotājus.

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs. Tīrs gaiss, nekāda trokšņa.

  • Attīra gaisu līdz 109 m2 platībā

  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs

  • Filtra darbmūžs ir 3 gadi

  • 420 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)

  • HEPA un aktivētās ogles filtrs

Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

Jaudīgā 420 m3/h (CADR) filtrēšana (1) efektīvi attīra gaisu līdz pat 109 m2 platībā un 20 m2 lielu telpu spēj attīrīt mazāk nekā 7 minūtēs (2).

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

SilentWings tehnoloģija padara to par mūsu klusāko gaisa attīrītāju. Pūces klusā lidojuma iedvesmotais ventilatora lāpstiņu dizains nodrošina 13 dB (A) klusu attīrīšanu.

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīs slāņu filtrācijas sistēma, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktivētās ogles, notver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (4) — tās ir mazākas nekā pats mazākais zināmais vīruss!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

28

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

3
1

19/11/2025

Polska

Polska

Cichy i niezawodny

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam okazję testować oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 i jestem z niego bardzo zadowolona. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho – tryb nocny jest praktycznie niesłyszalny, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sypialni. Oczyszczacz szybko i realnie poprawia jakość powietrza i skutecznie usuwa kurz, alergeny oraz zapachy - skuteczność potwierdzona w mieszkaniu w centrum miasta. Dużym atutem jest aplikacja Philips Air+ – wygodne sterowanie, tryb Auto oraz dokładne czujniki sprawiają, że urządzenie pracuje praktycznie samo i dobrze reaguje na zmiany w powietrzu. Podsumowując – AC2220/10 to bardzo skuteczny, cichy i nowoczesny oczyszczacz, który zdecydowanie polecam po testach. Idealny do sypialni i większych pomieszczeń.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

19/11/2025

Polska

Polska

Bardzo polecam ,wart jest uwagi.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowałam się na ten oczyszczacz powietrza od marki Philips, ponieważ cenię sobie tą markę i byłam przekonana , że będę zadowolona. Nie myliłam się, oczyszczacz spełnił moje oczekiwania. Chciałam zadbać o swoje zdrowie oraz moich bliskich. Urządzenie bardzo skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w powietrzu, alergenami oraz nieprzyjemnym zapachem. Z racji tego, iż w sezonie jesienno-zimowym często choruje, mam zwierzyniec w domu dwa koty i psa. Oczyszczacz jest idealnym urządzeniem dla mnie. Zapewnia mi czyste i świeże powietrze przez cały rok. Dba o moje zdrowie oraz moich bliskich usuwa wszelkie wirusy i zanieczyszczenia z pomieszczenia. Oczyszczacz powietrza sprawdził się w moim domu będę polecać go moim znajomym oraz rodzinie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

19/11/2025

Polska

Polska

Idealny dla rodzin ze zwierzakami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 pozytywnie mnie zaskoczył już po pierwszym uruchomieniu. Powietrze w domu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze, jak po solidnym wietrzeniu. Urządzenie pracuje bardzo cicho, więc idealnie sprawdza się podczas snu dzieci lub w ciągu dnia, kiedy potrzebuję spokoju. Doceniam jego czułość — reaguje szybko na zmiany jakości powietrza, a wskaźnik na bieżąco pokazuje, co się dzieje w pomieszczeniu. W domu mam dwie małe dziewczynki i dużego psa, który często się otrzepuje, zostawiając sierść i zapach w okolicy legowiska. Dzięki oczyszczaczowi te zapachy praktycznie znikają, a powietrze jest wyraźnie lżejsze. Filtr radzi sobie świetnie zarówno z kurzem, jak i z typowymi domowymi zapachami. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a aplikacja bardzo ułatwia kontrolowanie pracy. To sprzęt, który realnie poprawia komfort codziennego życia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Quiet serii 2200

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Atrunas

  1. 1) CADR ir pārbaudījusi sertificēta trešās puses laboratorija saskaņā ar GB/T18801-2022.

  2. 2) Aprēķināts saskaņā ar standartu NRCC-54013.

  3. 3) Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā.

  4. 4) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  5. 5) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.

  6. 6) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, testēts ar mājas putekļu ērcītēm, bērzu putekšņiem un kaķa alergēniem saskaņā ar Austrijas OFI institūta standartu SOP 350.003.

  7. 7) Alerģiskais rinīts un tā ietekme uz astmu (ARIA), 2008, kura autors ir Ž. Boskē un apt. 50 citi vadošie eksperti; žurnāls Allergy 2008: 63 (papild. 86): 8.–160. lpp.

  8. 8) Mikrobu samazināšanas ātruma tests, ko veica neatkarīga laboratorija, ar gripas vīrusu (H1N1) 30 m3 testa kamerā, 1 h izmantojot turbo režīmu.

  9. 9) Testēts atbilstoši standartam GB21551.3-2010 ar S. Albus, 1 h 30 m3 kamerā, turbo režīmā, trešās puses laboratorijā.

  10. 10) Ārējās GMT laboratorijas tests atbilstoši standartam GB/T 18801-2022 ar kopējo gaistošo organisko oglekli, toluolu un slāpekļa dioksīdu 30 m3 telpā, 1 h turbo režīmā.