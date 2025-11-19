[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz Philips to urządzenie, które idealnie wkomponowało się w moją przestrzeń, dzięki ładnemu, białemu designowi i kompaktowym gabarytom. Jest bardzo wydajny, bo z łatwością radzi sobie z oczyszczeniem sporego metraża pokoju Szybko i bezproblemowo połączył się z intuicyjną, dedykowaną aplikacją, która ma mnóstwo przydatnych opcji, jak ustawienie turbo oczyszczania na konkretną godzinę czy powiadomienia push o jakości powietrza .Muszę przyznać, że sprzęt radzi sobie bardzo dobrze z zadaniem oczyszczania, niwelując nieprzyjemne zapachy z zewnątrz zwłaszcza teraz gdy w sezonie grzewczym są one bardziej wyczuwalne w moim mieszkaniu . Jakość powietrza w mieszkaniu jest zdecydowanie lepsza, co poprawiło moją jakość snu i samopoczucie. Dodatkowy plus za delikatną, regulowaną lampkę nocną ,wyświetlacz na górze, które nie przeszkadzają w nocy. Komfort podnosi też fakt, że filtr starcza na długo (do 3 lat), jego stan mogę łatwo kontrolować w aplikacji. Co do głośności sprzętu - moim zdaniem jest cichy - chyba że włączy się tryb turbo , lecz przy standardowym , automatycznym użytkowaniu jego głośność nie przeszkadza w ogóle - nawet w nocy .