Meklējamie vārdi

  • Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri
  • Play Pause

    PureProtect Quiet, 2200. sērija HEPA NanoProtect filtrs

    FY2200/30

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri

    Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.

    Skatīt visas priekšrocības

    PureProtect Quiet, 2200. sērija HEPA NanoProtect filtrs

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Filtrs

    Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri

    Efektīvi uztver 99,97% nanodaļiņu (1)

    • Saderīgs ar 2200. sērijas ierīcēm
    • Iepakojumā 1 filtrs
    • Darbmūžs ir 3 gadi
    • Oriģinālais Philips filtrs
    Saderīgs ar Philips PureProtect Quiet 2200. sērijas ierīcēm

    Saderīgs ar Philips PureProtect Quiet 2200. sērijas ierīcēm

    Rezerves filtri Philips PureProtect Quiet 2200. sērijas gaisa attīrītājiem: AC2210, AC2220, AC2221. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces aizmugurē.

    3 gadu ilgs filtra darbības laiks

    3 gadu ilgs filtra darbības laiks

    Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), samazinot neērtības un izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.

    Ilgtspēju veicinoša konstrukcija ar 30% mazāku iepakojumu

    Ilgtspēju veicinoša konstrukcija ar 30% mazāku iepakojumu

    Mūsu salokāmā filtra konstrukcija ietaupa iepakojumu un izmanto par 35% mazāk plastmasas, tādējādi samazinot mūsu radīto oglekļa emisiju daudzumu.

    Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

    Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

    Oriģinālais Philips filtrs ir ideāli piemērots jūsu ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmantojiet oriģinālo Philips filtru.

    Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

    Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

    3 slāņu filtrācija, kas veidota no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktīvā oglekļa filtra, uztver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (1) – lai pasargātu no piesārņotājiem, vīrusiem, alergēniem, baktērijām un smakām.

    Seko viedā filtra stāvokļa indikatoram savā ierīcē

    Seko viedā filtra stāvokļa indikatoram savā ierīcē

    Philips ierīces displeja indikators paziņos, kad jāmaina filtrs. Apkope ir pavisam vienkārša un aizņem mazāk par minūti.

    Papildu ērtībai izveidojiet savienojumu ar lietotni Air+

    Papildu ērtībai izveidojiet savienojumu ar lietotni Air+

    Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni Air+, var uzraudzīt filtra statusu un vienkārši pasūtīt rezerves filtrus, kad tie nepieciešami.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Produkta veids
      HEPA NanoProtect filtrs
      Iekļauts iepakojumā
      1 filtrs
      HEPA NanoProtect
      Priekšfiltrs
      Aktīvā ogle
      Kalpošanas laiks
      3 gadi

    • Veiktspēja

      Daļiņu filtrēšana
      99,97% ar 0,003 mikronu izmēru

    • Svars un izmēri

      Iepakojuma garums
      30,5 cm
      Iepakojuma platums
      13,8 cm
      Iepakojuma augstums
      29,5 cm
      Iepakojuma svars
      0,94 kg

    • nomaiņas detaļas

      Philips gaisa attīrītāja(-u)
      AC2210, AC2220, AC2221

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
    • 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.
    • 3) Salīdzinājumā ar FY2200 nesalokāmo iepakojumu

    Gaisa attīrītāji un mitrinātāji:

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.