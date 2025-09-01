FY2200/30
Oriģinālie PureProtect 2200. sērijas gaisa attīrītāja filtri
Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un vīrusiem.Skatīt visas priekšrocības
Rezerves filtri Philips PureProtect Quiet 2200. sērijas gaisa attīrītājiem: AC2210, AC2220, AC2221. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces aizmugurē.
Oriģinālie filtri nodrošina optimālu veiktspēju līdz 3 gadiem (2), samazinot neērtības un izmaksas. Gaisa attīrītājs aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad tas jānomaina.
Mūsu salokāmā filtra konstrukcija ietaupa iepakojumu un izmanto par 35% mazāk plastmasas, tādējādi samazinot mūsu radīto oglekļa emisiju daudzumu.
Oriģinālais Philips filtrs ir ideāli piemērots jūsu ierīcei. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr izmantojiet oriģinālo Philips filtru.
3 slāņu filtrācija, kas veidota no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktīvā oglekļa filtra, uztver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (1) – lai pasargātu no piesārņotājiem, vīrusiem, alergēniem, baktērijām un smakām.
Philips ierīces displeja indikators paziņos, kad jāmaina filtrs. Apkope ir pavisam vienkārša un aizņem mazāk par minūti.
Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni Air+, var uzraudzīt filtra statusu un vienkārši pasūtīt rezerves filtrus, kad tie nepieciešami.
