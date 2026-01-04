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  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.

PureProtect Quiet, 2200. sērijaVieds gaisa attīrītājs

AC2221/13

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.
Mūsu visklusākais gaisa attīrītājs gādās par tīru, drošu gaisu mājās. Tas dažās minūtēs attīra 99,97% alergēnus un piesārņotājus ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegantais dizains un viedā vadība nemanāmi papildinās tavu mājokli un ikdienu.
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Efektīvi notver alergēnus un piesārņotājus.

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs tīram gaisam bez lieka trokšņa.

  • Attīra gaisu līdz 109 m2 platībā

  • Mūsu klusākais gaisa attīrītājs

  • Filtra darbmūžs ir 3 gadi

  • 420 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)

  • HEPA un aktivētās ogles filtrs

Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

Rūpīgai līdz 109 m2 telpu attīrīšanai

Jaudīgā 420 m3/h (CADR) filtrēšana (1) efektīvi attīra gaisu līdz pat 109 m2 platībā un 20 m2 lielu telpu spēj attīrīt mazāk nekā 7 minūtēs (2).

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

Mūsu klusākais gaisa attīrītājs, radīts klusai darbībai

SilentWings tehnoloģija padara to par mūsu klusāko gaisa attīrītāju. Pūces klusā lidojuma iedvesmotais ventilatora lāpstiņu dizains nodrošina 13 dB (A) klusu attīrīšanu.

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīs slāņu HEPA filtrs notver 99,97% ultrasīku daļiņu

Trīs slāņu filtrācijas sistēma, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktivētās ogles, notver 99,97% daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (4) — tās ir mazākas nekā pats mazākais zināmais vīruss!

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1) CADR ir pārbaudījusi sertificēta trešās puses laboratorija saskaņā ar GB/T18801-2022.

  2. 2) Aprēķināts saskaņā ar standartu NRCC-54013.

  3. 3) Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā.

  4. 4) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  5. 5) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.

  6. 6) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, testēts ar mājas putekļu ērcītēm, bērzu putekšņiem un kaķa alergēniem saskaņā ar Austrijas OFI institūta standartu SOP 350.003.

  7. 7) Alerģiskais rinīts un tā ietekme uz astmu (ARIA), 2008, kura autors ir Ž. Boskē un apt. 50 citi vadošie eksperti; žurnāls Allergy 2008: 63 (papild. 86): 8.–160. lpp.

  8. 8) Mikrobu samazināšanas ātruma tests, ko veica neatkarīga laboratorija, ar gripas vīrusu (H1N1) 30 m3 testa kamerā, 1 h izmantojot turbo režīmu.

  9. 9) Testēts atbilstoši standartam GB21551.3-2010 ar S. Albus, 1 h 30 m3 kamerā, turbo režīmā, trešās puses laboratorijā.

  10. 10) Ārējās GMT laboratorijas tests atbilstoši standartam GB/T 18801-2022 ar kopējo gaistošo organisko oglekli, toluolu un slāpekļa dioksīdu 30 m3 telpā, 1 h turbo režīmā.