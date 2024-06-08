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Attīra gaisu līdz 131 m2 lielās telpās
505 m3/h CADR un 650 ml/h plūsma
Attīra no formaldehīda gāzēm
Savienojums ar Wi-Fi; lietotne Air+
Ierīce izplata spēcīgu tīra gaisa plūsmu uz katru telpas stūri ar CADR (Clean Air Delivery Rate — tīra gaisa pievades ātrums) apjomu 505 m3/h(1), rūpīgi attīrot pat lielas telpas ar platību līdz 131 m2(2), lai aizsargātu jūs no baktērijām, vīrusiem, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām, putekļu ērcītēm un kaitīgām gāzēm, piem., formaldehīda, no smakām un citām piesārņojošām vielām.
Tikai Philips gaisa attīrītājiem ir NanoProtect HEPA filtrēšanas sistēma ar aktīvās ogles filtru un priekšfiltru, kas ļauj likvidēt 99,97 % daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (3). NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā tradicionālā HEPA H13 filtrēšanas sistēma ar augstāku energoefektivitāti (4).
Ātra mitrināšana, līdz 650 ml/h (5). Tā nosaka mitruma līmeni un automātiski pielāgo to atbilstoši vēlamajam iestatījumam. Mitrinātāja funkcija pēc nepieciešamības tiks ieslēgta vai izslēgta, lai sasniegtu vēlamo mitruma līmeni.
4.8
no 5
42
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Zosiya
08/06/2024
Україна
Verificēts pircējs
Очищувач має дуже класні функції
Очищувач і зволожувач повітря ми придбали тому що у сина зранку зажди була сухість в носі. Результат отримали вже на наступний ранок, скарг на сухість у носі не було, дуже ефективно очищає та зволожує повітря в квартирі. Рекомендую даний прилад усім людям, які проживають у приміщеннях з сухим повітрям.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Oksana 75
20/12/2023
Україна
Akcijas daļa
Якість сну значно покращилася
Взимку повітря в квартирі значно сухіше і зʼявляється закладеність носу, погіршується сон, а в дитинки особливо. Зі зволожувачем дихати стало куди легше, а от функція очищення гарантує хорошу якість повітря і безпечне дихання. Дякую, задоволена вся родина
Plusi
Всим задоволенні
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
UlianaZ
20/12/2023
Україна
Akcijas daļa
Philips darbinieks
Швидка та якісна робота
[Employee of philipsglobal] Працюю швидко та якісно, очищає і зволожує одночасно. Керування максимально зручне через додаток. Має датчики якості, вологості та температури повітря. Рекомендую до покупки незамінний девайс у наш час!
Plusi
Ефективність роботи
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
1) Testēts trešās puses laboratorijā saskaņā ar standartu GB/T 18801-2022.
2) Aprēķināts saskaņā ar standartu GB/T18801-2022, izmantojot cigarešu dūmus; CADR pārbaudīts saskaņā ar standartu GB/T18801-2022.
3) Testēts uz filtra materiāla ar NaCl aerosolu trešās puses testēšanas laboratorijā, kur saskaņā ar standartu DIN71460-1 klasificēts kā filtrs, kas spēj filtrēt 3 nm daļiņas.
4) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru, testēts saskaņā ar GB/T 18801.
5) Testēts trešās puses laboratorijā saskaņā ar standartu GB/T 23332-2018.
6) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā.
7) Salīdzinājumā ar ultraskaņas mitrināšanas tehnoloģiju. Testēts attiecībā uz minerālvielu nogulsnēšanos uz mēbelēm. Tika testēts trešās puses laboratorijā 3 stundu laikā saskaņā ar DIN 44973, IUTA e.V.
8) Vidējais skaņas līmenis, pamatojoties uz standartu GB/T4214,1-2017 (IEC 60704-1-2020, MOD). Skaņas līmenis var mainīties atkarībā no telpas apstākļiem un ierīces atrašanās vietas.