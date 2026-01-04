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  • Vienmēr tīrs gaiss
  • Vienmēr tīrs gaiss
  • Vienmēr tīrs gaiss
  • Vienmēr tīrs gaiss
  • Vienmēr tīrs gaiss
  • Vienmēr tīrs gaiss

Oriģinālais nomaiņas filtrsNanoCloud mitrināšanas filtrs

FY3455/00

Vienmēr tīrs gaiss
Mitrināšanas filtrs ir ideāli piemērots Philips ierīcēm, nodrošinot konsekventi augstu veiktspēju. Tajā tiek izmantota tehnoloģija NanoCloud, kas ģenerē nano izmēra tīra ūdens tvaika molekulas un mitrina gaisu, likvidējot 99% baktēriju.
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Vienmēr tīrs gaiss

  • Saderīgs ar “divi vienā” 3000. sērijas ierīcēm

  • Filtrs ar ilgu darbmūžu līdz 6 mēnešiem

  • Oriģinālie Philips filtri

Ievērojamas antibakteriālas spējas, mitrināšana bez miglas

Ievērojamas antibakteriālas spējas, mitrināšana bez miglas

NanoCloud mitrināšanas tehnoloģija samazina baktēriju izplatīšanos par 99%*, lai visai mājai būtu pieejams nanoūdens. Neatstāj baltus vai mitrus ūdens traipus*, tīrs un higiēnisks

Oriģināls Philips mitrināšanas filtrs

Oriģināls Philips mitrināšanas filtrs

Piederuma nomaiņa ar oriģinālo Philips mitrināšanas filtru nodrošina nemainīgi augstu un efektīvu gaisa mitrinātāja darbību. Tas ir īpaši paredzēts norādītajai ierīcei, gādājot par to, lai tā lieliski derētu un ļautu ierīcei darboties nevainojami

Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

Pirms mūsu filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti filtru darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos, lai nodrošinātu Philips gaisa mitrinātāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Trešās puses laboratorijas slēdziens, atsaucoties uz eksperimentālo metodi ZD/17-2017 baktēriju (baltā stafilokoka 8032) izplatīšanās novēršanas rādītāja novērtēšanai