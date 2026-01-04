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FY3455/00
Saderīgs ar “divi vienā” 3000. sērijas ierīcēm
Filtrs ar ilgu darbmūžu līdz 6 mēnešiem
Oriģinālie Philips filtri
NanoCloud mitrināšanas tehnoloģija samazina baktēriju izplatīšanos par 99%*, lai visai mājai būtu pieejams nanoūdens. Neatstāj baltus vai mitrus ūdens traipus*, tīrs un higiēnisks
Piederuma nomaiņa ar oriģinālo Philips mitrināšanas filtru nodrošina nemainīgi augstu un efektīvu gaisa mitrinātāja darbību. Tas ir īpaši paredzēts norādītajai ierīcei, gādājot par to, lai tā lieliski derētu un ļautu ierīcei darboties nevainojami
Pirms mūsu filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti filtru darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos, lai nodrošinātu Philips gaisa mitrinātāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.
Atsauksmes
Trešās puses laboratorijas slēdziens, atsaucoties uz eksperimentālo metodi ZD/17-2017 baktēriju (baltā stafilokoka 8032) izplatīšanās novēršanas rādītāja novērtēšanai