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  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana
  • Citādāka gludināšana

All-in-One gludināšanas risinājumiAll-in-One 8500. sērija

AIS8540/80

4.5
| (66) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Citādāka gludināšana
Philips All-in-One 8500. sērija ir pilnībā jauns risinājums, kas palīdzēs tev izskatīties labāk. Kombinētā tvaicēšana un gludināšana ir daudzpusīgs, ērts un jaudīgs veids, kā viegli izgludināt un apstrādāt saburzītus apģērbus. 
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Daudzpusīga, jaudīga un ērta*

Citādāka gludināšana

  • Vairākos leņķos iestatāms gludināmais dēlis,

  • Divkāršas sildīšanas tehnoloģija

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Ergonomisks gludeklis

Integrēts, dažādās pozīcijās regulējams gludināmais dēlis – viegli pielāgojams un ērts

Integrēts, dažādās pozīcijās regulējams gludināmais dēlis – viegli pielāgojams un ērts

Integrētajam gludināmajam dēlim viens gals ir šaurāks, un tas ir regulējams dažādās pozīcijās, lai gludināšana būtu ērta un viegla. Horizontāli ir vieglāk izgludināt stingrākus audumus, savukārt vertikāli ir ērtāk apstrādāt ar tvaiku smalkākus apģērbus.

Divkāršās sildīšanas tehnoloģija nodrošina labāku veiktspēju salīdzinājumā ar tvaika gludekļiem*

Divkāršās sildīšanas tehnoloģija nodrošina labāku veiktspēju salīdzinājumā ar tvaika gludekļiem*

Divkāršās sildīšanas tehnoloģija ļauj tvaikam spēcīgi iekļūt audumā, lai likvidētu burzījumus, un nodrošina labāku veiktspēju salīdzinājumā ar tvaika gludekļiem *.

Ergonomisks gludekļa uzgalis atvieglo gludināšanu

Ergonomisks gludekļa uzgalis atvieglo gludināšanu

Ergonomiskais gludekļa uzgalis ir līdz pat divām reizēm vieglāks par parastu tvaika gludekli**, lai ērti likvidētu burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

66

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3

05/06/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

15/09/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб має чудові функціі

Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

03/02/2025

Україна

Україна

Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

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Atrunas

  1. Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes

  2. Salīdzinājumā ar mūsu Philips tvaika gludekļiem

  3. Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī