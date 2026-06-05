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Vairākos leņķos iestatāms gludināmais dēlis,
Divkāršas sildīšanas tehnoloģija
OptimalTEMP tehnoloģija
Ergonomisks gludeklis
Integrētajam gludināmajam dēlim viens gals ir šaurāks, un tas ir regulējams dažādās pozīcijās, lai gludināšana būtu ērta un viegla. Horizontāli ir vieglāk izgludināt stingrākus audumus, savukārt vertikāli ir ērtāk apstrādāt ar tvaiku smalkākus apģērbus.
Divkāršās sildīšanas tehnoloģija ļauj tvaikam spēcīgi iekļūt audumā, lai likvidētu burzījumus, un nodrošina labāku veiktspēju salīdzinājumā ar tvaika gludekļiem *.
Ergonomiskais gludekļa uzgalis ir līdz pat divām reizēm vieglāks par parastu tvaika gludekli**, lai ērti likvidētu burzījumus.
4.5
no 5
66
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Verificēts pircējs
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Scorpion7797
15/09/2025
Україна
Verificēts pircējs
Виріб має чудові функціі
Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
sov.
03/02/2025
Україна
Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes
Salīdzinājumā ar mūsu Philips tvaika gludekļiem
Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī