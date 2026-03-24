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Īsā lietošanas pamācība
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?
Philips universālās gludināšanas sistēmas un statīva tvaicētāja šļūtene lietošanas laikā kļūst silta
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