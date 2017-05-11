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  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
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  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
  • Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums

Izbeigta ražošana

AquaTouchElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

AT750/16

4.5
| (278) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums
Philips skuvekļa Aquatec blīvējums nodrošina ērtu sauso skūšanos un atsvaidzinošu mitro skūšanos. Izmantojiet to mitrajai skūšanai kopā ar skūšanās gelu vai putām, lai palielinātu ādas komfortu. Tagad varat izbaudīt atsvaidzinošu skūšanos, neuztraucoties par ādas sagriešanu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

mitrā skūšanās ar skūšanās gelu vai putām

Teicama ādas aizsardzība, gluds skuvums

  • Super Lift&Cut

  • Kustīgas galviņas

Uzlabots lietošanai ar želeju vai putām, lai nodrošinātu ādas labsajūtu

Uzlabots lietošanai ar želeju vai putām, lai nodrošinātu ādas labsajūtu

Aquatec blīvējums nodrošina ērtu sauso skūšanos, kā arī atsvaidzinošu mitro skūšanos. Uzlabots lietošanai ar skūšanās želeju vai putām, lai nodrošinātu ādas labsajūtu, skujoties pat dušā.

Vienmērīgi slīd pār sejas izliekumiem

Vienmērīgi slīd pār sejas izliekumiem

Noapaļotas mazas berzes aizsarggalviņas pielāgojas sejas izliekumiem, lai ierobežotu ādas sagriešanas iespēju.

Ērtai, gludai skūšanai

Ērtai, gludai skūšanai

Tuvas skūšanas nolūkā Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubulto asmeņu sistēma paceļ matiņus, tādējādi nodrošinot ērtu tuvāku skūšanu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

278

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

11/05/2017

Lietuva

Lietuva

puikus

ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

21/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Prosta bardzo dobra golarka!

Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!

Plusi

Lekka, tania, długo trzyma akumulator

Mīnusi

Trzeba ładować :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

09/10/2020

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcje

Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"

Plusi

solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 