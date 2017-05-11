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Izbeigta ražošana
Super Lift&Cut
Kustīgas galviņas
Aquatec blīvējums nodrošina ērtu sauso skūšanos, kā arī atsvaidzinošu mitro skūšanos. Uzlabots lietošanai ar skūšanās želeju vai putām, lai nodrošinātu ādas labsajūtu, skujoties pat dušā.
Noapaļotas mazas berzes aizsarggalviņas pielāgojas sejas izliekumiem, lai ierobežotu ādas sagriešanas iespēju.
Tuvas skūšanas nolūkā Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubulto asmeņu sistēma paceļ matiņus, tādējādi nodrošinot ērtu tuvāku skūšanu.
4.5
no 5
278
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
kurmis
11/05/2017
Lietuva
puikus
ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Arthy
21/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Prosta bardzo dobra golarka!
Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!
Plusi
Lekka, tania, długo trzyma akumulator
Mīnusi
Trzeba ładować :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
jsos9
09/10/2020
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcje
Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"
Plusi
solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.