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Triple Protect skūšanās sistēma
Gludi skūta āda
Salokāms muguras uzgalis
Divvirzienu apgriešanas ķemmes
100% drošs lietošanai dušā
Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.
Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt 0,2 mm garumā un panākt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.
Ar mūsu jauno salokāmo muguras uzgali var darboties ievērojami ergonomiskāk un aizsniegt jebkuru ķermeņa daļu. Roktura iestatījumus var pielāgot tā, ka skūt ir ērti no jebkuras puses.
4.5
no 5
224
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Radzio podkul
31/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Ten produkt posiada świetne funkcje!
Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
blacksheep89
23/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Patka2025
22/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Sprzęt do zadań specjalnych
Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.
Plusi
Wymienne końcówki dobre wykonanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.
Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi
Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com