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  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
  • Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai

Body Groomer 5000 SeriesAr Triple Protect skūšanās sistēmu

BG5480/15

4.5
| (224) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai
Izbaudiet ciešu, maigu jebkuras ķermeņa daļas skūšanu, arī intīmajās zonās, neaizmirstot par ādas komfortu. Daudzveidīgu apgriešanu nodrošinās 3 garuma iestatījumi, kā arī salokāms muguras uzgalis palīdzēs piekļūt grūti sasniedzamām vietām.
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Gludam un ādai saudzīgam rezultātam visam ķermenim

Saudzīgs ādai, visa ķermeņa kopšanai

  • Triple Protect skūšanās sistēma

  • Gludi skūta āda

  • Salokāms muguras uzgalis

  • Divvirzienu apgriešanas ķemmes

  • 100% drošs lietošanai dušā

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt 0,2 mm garumā un panākt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.

Parocīgāk grūti aizsniedzamās vietās

Parocīgāk grūti aizsniedzamās vietās

Ar mūsu jauno salokāmo muguras uzgali var darboties ievērojami ergonomiskāk un aizsniegt jebkuru ķermeņa daļu. Roktura iestatījumus var pielāgot tā, ka skūt ir ērti no jebkuras puses.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.5

no 5

224

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

31/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt posiada świetne funkcje!

Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

23/12/2025

Polska

Polska

Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

22/12/2025

Polska

Polska

Sprzęt do zadań specjalnych

Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.

Plusi

Wymienne końcówki dobre wykonanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

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Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

  1. Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi

  2. Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com