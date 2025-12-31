Testowany trymer Philips BG5480/15 okazał się bardzo solidnym i praktycznym urządzeniem do codziennej pielęgnacji. Już od pierwszego użycia widać, że konstrukcja jest dobrze przemyślana — urządzenie leży pewnie w dłoni, a przyciski są intuicyjne i łatwo dostępne. Trymer świetnie radzi sobie z różnymi rodzajami włosów — zarówno krótszym zarostem, jak i grubszymi włoskami na ciele. Ostrza tną gładko i precyzyjnie, bez ciągnięcia czy uczucia dyskomfortu, co sprawia, że urządzenie jest wygodne nawet do dłuższych sesji trymowania. Akumulator działa naprawdę dobrze — po pełnym naładowaniu mogłem spokojnie wykonać cały zabieg bez potrzeby doładowywania. Czas pracy baterii oceniałbym na bardzo dobry w tej klasie sprzętu. Trymer jest też łatwy w czyszczeniu — większość elementów można szybko umyć pod bieżącą wodą, co zdecydowanie ułatwia utrzymanie higieny. Dołączone nasadki zwiększają wszechstronność urządzenia i pozwalają łatwo dopasować cięcie do różnych długości włosów. Podsumowując, Philips BG5480/15 to urządzenie, które spełni oczekiwania osób szukających dobrego trymera do regularnej pielęgnacji. Jego mocne strony to ergonomia, precyzja pracy i solidna bateria, a także łatwość czyszczenia. Zdecydowanie polecam go osobom, które chcą mieć praktyczny i niezawodny sprzęt do codziennego użytku.