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Body Groomer 5000 Series Ar Triple Protect skūšanās sistēmu

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Body Groomer 5000 SeriesAr Triple Protect skūšanās sistēmu

BG5480/15

Body Groomer 5000 Series Ar Triple Protect skūšanās sistēmu

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BG5475, BG7480, BG7490 US

Interaktīva rokasgrāmata tiešsaistē

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • ZIP fails, 276.5 kB
  • 5 December 2025

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

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