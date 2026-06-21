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  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
  • Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana

Body Groomer 7000 Series2D kustīgā galviņa un divkāršās skūšanas sistēma

BG7470/15

4.9
| (39) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana
Unikālā divkāršās galviņas sistēma ļauj bez piepūles pārslēgties starp skūšanos un griešanu, nemazinot skūšanās komfortu. Savukārt 2D kustīgā galviņa pielāgojas ķermeņa formai un palīdz likvidēt pat grūti aizsniedzamus matiņus.
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Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

Precīzam griezumam visam ķermenim, saudzējot ādu

Vispusīga un daudzveidīga ķermeņa un intīmās zonas kopšana

  • Triple Protect skūšanās sistēma

  • 2D kustīga galviņa

  • Ādu saudzējoši trimmera asmeņi

  • Gludi skūta āda

  • 100% drošs lietošanai dušā

Divkāršās galviņas sistēma ciešam skuvumam vai stilīgam griezumam

Divkāršās galviņas sistēma ciešam skuvumam vai stilīgam griezumam

Novatoriskā divu galviņu sistēma nodrošina ciešu un gludu skuvumu, pēc kura āda jutīsies maiga un atsvaidzināta, vai precīzu griezumu, kas lieliski papildinās jūsu unikālo stilu. Šī daudzveidīgā ķermeņa kopšanas ierīce ir tieši tas, kas jums nepieciešams.

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.

Pielāgo skuvekļa galviņu ķermeņa kontūrām

Pielāgo skuvekļa galviņu ķermeņa kontūrām

2D kustīgajā galviņā ir izmantota īpaša tehnoloģija, kas pielāgo skuvekli ķermeņa kontūrām, palīdzot noskūt arī grūti aizsniedzamus matiņus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.9

no 5

39

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Plusi

Dokładna

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Plusi

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

  1. Pēc ātrās uzlādes akumulators ļauj darbināt ierīci vienu reizi

  2. Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com