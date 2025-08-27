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Body Groomer 7000 Series 2D kustīgā galviņa un divkāršās skūšanas sistēma

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Body Groomer 7000 Series2D kustīgā galviņa un divkāršās skūšanas sistēma

BG7470/15

Body Groomer 7000 Series 2D kustīgā galviņa un divkāršās skūšanas sistēma

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 6 MB
  • 27 August 2025

ES atbilstības deklarācija - English (US)

  • ZIP fails, 1.3 MB
  • 13 January 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

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