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ThermoBalance sensors
Jonu apstrāde
2200 W
ThermoBalance ir inovatīva Philips tehnoloģija, kas viedā veidā maksimāli aizsargā jūsu matus. Tās sensors nepārtraukti uzrauga gaisa plūsmas temperatūru un nepārtraukti pielāgo to, ļaujot izžāvēt matus ātri un tos nebojājot. Kad ThermoBalance sensors ir aktivizēts, deg LED indikators. Šajā brīdī jūs varat sajust patīkamas un konstantas temperatūras izmaiņas, kas novērš kaitīgas karstas gaisa plūsmas koncentrāciju vienā matu zonā. Jūsu mati un galvas āda tiek aktīvi un nepārtraukti aizsargāti pret pārkaršanu.
Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Svarīgā profesionālais iestatījums – vēsā gaisa plūsma – nodrošina vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.
4.9
no 5
64
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Zebra27100
19/10/2021
Polska
Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy
Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt
Plusi
zimne powietrze
Mīnusi
ciut ciężka :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
patryk987
09/05/2021
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Kordula
04/03/2021
Polska
Suche nie przesuszone
Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
ThermoBalance iestatījums sal. ar produkta jaudīgāko iestatījumu. Tests veikts uz eiropiešu matiem.