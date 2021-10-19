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  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
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  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
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  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
  • Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.

Izbeigta ražošana

DryCare AdvancedMatu fēns

BHD184/00

4.9
| (64) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.
Nepārtraukti mainīga karstā un aukstā gaisa plūsma nodrošina patīkamas sajūtas matiem un galvas ādai. 2200 W žāvēšanas jauda un TurboBoost iestatījums sniedz jums nepieciešamo ātrās žāvēšanas jaudu vēlamā matu sakārtojuma izveidei.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aktīva aizsardzība pret karstumu — par 22 % vairāk mirdzuma*.

  • ThermoBalance sensors

  • Jonu apstrāde

  • 2200 W

ThermoBalance nodrošina aktīvu temperatūras aizsardzību

ThermoBalance nodrošina aktīvu temperatūras aizsardzību

ThermoBalance ir inovatīva Philips tehnoloģija, kas viedā veidā maksimāli aizsargā jūsu matus. Tās sensors nepārtraukti uzrauga gaisa plūsmas temperatūru un nepārtraukti pielāgo to, ļaujot izžāvēt matus ātri un tos nebojājot. Kad ThermoBalance sensors ir aktivizēts, deg LED indikators. Šajā brīdī jūs varat sajust patīkamas un konstantas temperatūras izmaiņas, kas novērš kaitīgas karstas gaisa plūsmas koncentrāciju vienā matu zonā. Jūsu mati un galvas āda tiek aktīvi un nepārtraukti aizsargāti pret pārkaršanu.

2200 W jauda ātrai žāvēšanai

2200 W jauda ātrai žāvēšanai

Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Svarīgā profesionālais iestatījums – vēsā gaisa plūsma – nodrošina vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

64

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
1

19/10/2021

Polska

Polska

Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy

Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt

Plusi

zimne powietrze

Mīnusi

ciut ciężka :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

09/05/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

04/03/2021

Polska

Polska

Suche nie przesuszone

Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. ThermoBalance iestatījums sal. ar produkta jaudīgāko iestatījumu. Tests veikts uz eiropiešu matiem.