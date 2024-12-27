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  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
  • Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.

Jauns

Hair Dryer7000. sērija

BHD713/10

4.8
| (245) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.
Izbaudiet ātrus profesionālus rezultātus ar Philips 7000. sērijas matu žāvētāju. ThermoShield Advanced tehnoloģija aktīvi lasa un kontrolē žāvētāja gaisa temperatūru, lai pasargātu jūsu matus no karstuma radītiem bojājumiem*********.
Skatīt visas priekšrocības
Homme utilisant une brosse à dents électrique Philips Sonicare dans une salle de bain moderne, illustrant une routine quotidienne de soins bucco-dentaires efficace. Conçue pour éliminer davantage de plaque, favoriser des gencives plus saines et offrir un sourire éclatant grâce à la technologie sonique avancée.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar ThermoShield uzlaboto tehnoloģiju

Par 20% ātrāks*. Vieglāks**. Bez karstuma bojājumiem********.

  • ThermoShield Advanced

  • Ūdens jons, minerālu jons, 8x jonu

  • 60%********* matu mirdzuma uzlabojums

  • 4 minūšu ātrā žāvēšana

  • Izžāvē par 20%** ātrāk nekā 2300 W fēns

ThermoShield Advanced aizsargā matus pret pārkaršanu

ThermoShield Advanced aizsargā matus pret pārkaršanu

Divu sensoru sistēma nepārtraukti nolasa temperatūru telpā un aktīvi pielāgo žāvēšanas temperatūru 24 000 reizes katrā lietošanas reizē, lai aizsargātu matus no pārkaršanas. Izbaudiet par 25% vienmērīgāku žāvēšanas temperatūru jebkurā vidē*********.

Jaudīga gaisa plūsma par 30% ātrākai žāvēšanai****

Jaudīga gaisa plūsma par 30% ātrākai žāvēšanai****

Mūsu novatoriskas ventilatora lāpstiņas un īpaši izstrādātā sildītāja burvība izžāvē matus tikai 4 minūtēs****.

Ūdens joni piedod matiem mitrumu

Ūdens joni piedod matiem mitrumu

Piedot mitrumu, lai mati būtu mīksti un izskatītos veselīgi. Ūdens jonu tehnoloģija rada vairāk nekā 1000 reizes lielāku ūdens saturu nekā bez jonizatora

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

245

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

5
4
3
2
1

27/12/2024

Latvija

Lielisks fēns ar modernām funkcijām

Esmu ļoti apmierināta ar matu žāvētāju! Tā jauda ir lieliska, un fēns ātri izžāvē matus, nesabojājot to struktūru. Izmantoju to ikdienā, un man patīk, ka tam ir vairākas temperatūras un gaisa plūsmas iespējas. Turklāt fēns ir viegls un ērti lietojams. Ieteiktu draugiem!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000. sērija

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000. sērija

Žemuogė77

24/06/2024

Lietuva

Akcijas daļa

SUPER PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

Greitai išdžiovina plaukus, jie purūs, žvilgantys. Gaminys kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, tvirtas.

Plusi

Kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, labai greitai ir kokybiškai išdžiovins plaukus

Mīnusi

Nėra

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Svaja

05/06/2024

Lietuva

Akcijas daļa

Plaukų džiovintuvas su daug galimybių

Puikus prietaisas su įvairiomis plaukų džiovinimo pasirinkimo galimybėmis

Plusi

Daug pasirinkimo galimybių plaukų džiovinimui

Mīnusi

Tokių nėra

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinot ar Philips S5000 2300 W fēnu

  2. Salīdzinot ar Philips MoistureProtect HP8280

  3. * pamatojoties uz vidēji 4 minūšu žāvēšanas laiku

  4. * * * ņemot vērā vidēja garuma (40 cm) baltās rases matus laboratorijas vidē, ar lielāko ātrumu un siltuma iestatījumiem. Faktiskais rezultāts var atšķirties.

  5. * * * minerālu jonu kopšana pēc 6 mēnešu UV staru iedarbības

  6. * * * * * salīdzinot ar HP8232/20 ar augstāko iestatījumu

  7. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 ar augstāko iestatījumu

  8. * * * * * * Thermoshield Advance iestatījums

  9. * * * * * * * lietojot karstu aukstuma režīmu salīdzinājumā ar dabiski žāvētiem matiem. Testēts 3. puses testēšanas institūtā, kas atrodas ASV.