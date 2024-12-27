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Jauns
ThermoShield Advanced
Ūdens jons, minerālu jons, 8x jonu
60%********* matu mirdzuma uzlabojums
4 minūšu ātrā žāvēšana
Izžāvē par 20%** ātrāk nekā 2300 W fēns
Divu sensoru sistēma nepārtraukti nolasa temperatūru telpā un aktīvi pielāgo žāvēšanas temperatūru 24 000 reizes katrā lietošanas reizē, lai aizsargātu matus no pārkaršanas. Izbaudiet par 25% vienmērīgāku žāvēšanas temperatūru jebkurā vidē*********.
Mūsu novatoriskas ventilatora lāpstiņas un īpaši izstrādātā sildītāja burvība izžāvē matus tikai 4 minūtēs****.
Piedot mitrumu, lai mati būtu mīksti un izskatītos veselīgi. Ūdens jonu tehnoloģija rada vairāk nekā 1000 reizes lielāku ūdens saturu nekā bez jonizatora
Izprotiet produktu atsauksmes
4.8
no 5
245
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
27/12/2024
Latvija
Lielisks fēns ar modernām funkcijām
Esmu ļoti apmierināta ar matu žāvētāju! Tā jauda ir lieliska, un fēns ātri izžāvē matus, nesabojājot to struktūru. Izmantoju to ikdienā, un man patīk, ka tam ir vairākas temperatūras un gaisa plūsmas iespējas. Turklāt fēns ir viegls un ērti lietojams. Ieteiktu draugiem!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000. sērija
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000. sērija
Žemuogė77
24/06/2024
Lietuva
Akcijas daļa
SUPER PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
Greitai išdžiovina plaukus, jie purūs, žvilgantys. Gaminys kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, tvirtas.
Plusi
Kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, labai greitai ir kokybiškai išdžiovins plaukus
Mīnusi
Nėra
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Svaja
05/06/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Plaukų džiovintuvas su daug galimybių
Puikus prietaisas su įvairiomis plaukų džiovinimo pasirinkimo galimybėmis
Plusi
Daug pasirinkimo galimybių plaukų džiovinimui
Mīnusi
Tokių nėra
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinot ar Philips S5000 2300 W fēnu
Salīdzinot ar Philips MoistureProtect HP8280
* pamatojoties uz vidēji 4 minūšu žāvēšanas laiku
* * * ņemot vērā vidēja garuma (40 cm) baltās rases matus laboratorijas vidē, ar lielāko ātrumu un siltuma iestatījumiem. Faktiskais rezultāts var atšķirties.
* * * minerālu jonu kopšana pēc 6 mēnešu UV staru iedarbības
* * * * * salīdzinot ar HP8232/20 ar augstāko iestatījumu
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 ar augstāko iestatījumu
* * * * * * Thermoshield Advance iestatījums
* * * * * * * lietojot karstu aukstuma režīmu salīdzinājumā ar dabiski žāvētiem matiem. Testēts 3. puses testēšanas institūtā, kas atrodas ASV.