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Hair Dryer 7000. sērija

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Hair Dryer7000. sērija

BHD713/10

Hair Dryer 7000. sērija

Jauns

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Svarīgas informācijas rokasgrāmata

  • PDF fails, 538.8 kB
  • 27 May 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 8.2 MB
  • 4 November 2025

Garantija un apkalpošana

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Apkope un nomaiņa

Garantija