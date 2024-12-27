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  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*

Izbeigta ražošana

7000 SeriesMatu taisnotājs

BHS732/00

4.8
| (586) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
Aizsargājiet un ieveidojiet ar ThermoShield tehnoloģiju, kas ar pastāvīgu temperatūru mazāk bojā matus un ar minerālu joniem samazina UV gaismas ietekmi. Skaistām, veselīga izskata frizūrām, kas nepūkojas.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar ThermoShield tehnoloģiju un minerālu joniem

Aizsargājiet un ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*

  • ThermoShield tehnoloģija

  • Minerālu joniskā kopšana

  • Par 50 % ātrāka matu taisnošana

  • Karstumizturīgs sarullējams maciņš

ThermoShield tehnoloģija mazākiem siltuma radītiem bojājumiem

ThermoShield tehnoloģija ļauj ieveidot matus, samazinot siltuma radītos bojājumus. Tās sensors regulē temperatūru, lai mati no saknēm līdz galiņiem saņemtu pēc iespējas vienmērīgāku ieveidošanu.

Minerālu joni samazina UV radītus bojājumus

Minerālu joni samazina UV radītus bojājumus

Minerālu joni palīdz samazināt UV negatīvo ietekmi un samazina matu virsmas bojājumus. Mazāk UV radītu bojājumu gādā, ka mati ir gludi un daudzpusīgi.

Par 50 % ātrāka matu taisnošana**

Gludās plātnes palīdz ar matu taisnotāju viegli veikt kustības, tādēļ matu ieveidošanai jāveltī mazāk laika, taču varat baudīt to pašu lielisko rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

586

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

27/12/2024

Latvija

Latvija

Lielisks matu taisnotājs

Šis matu taisnotājs ir patiesi izcils! Iepriekš tik labu vēl nebiju lietojusi, tas tik ātri iztaisno matus, un rezultāts ir gluds un spīdīgs. Tas palīdz aizsargāt matus no karstuma bojājumiem, kas man ir ļoti svarīgi ✨ Ieteiktu ikvienai, kas vēlas iegūt perfekti taisnus matus!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

20/12/2024

Latvija

Latvija

Super!

Šis matu taisnotājs ir perfekts! Pēc taisnošanas mati ir gludi un spīdīgi! 😍 Ļoti labi arī sanāk ieveidot lokainus matus, ātri un skaisti! 😊

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

24/09/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lieliski iztaisno matus .

Matu taisnotājs ir ļoti labs . Ātri uzsilst,neplēš matus , viegls un ērts lietošanā. Vienīgi nekur neatradu aprakstu , ka ierīce izdala sicošu skaņu, kas sākumā likās biedējoši. Cik sapratu , tā ierīce dara , kad darbojas joni ?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs

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Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Tāds pats rezultāts ar zemāku siltuma iedarbību 180 °C salīdzinājumā ar HP8361 un 210 °C

  2. Salīdzinājumā ar HP8361

  3. Salīdzinājumā ar HP8361