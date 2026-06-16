10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Matu kopšana
Visas sērijas
7000 Series Matu taisnotājs
Izbeigta ražošana
Atbalsts
BHS732/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Svarīgas informācijas rokasgrāmata
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim