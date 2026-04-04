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  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai

Epilator Series 2000Epilators ar vadu

BRE227/00

4.8
| (131) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Saudzīgs process gludai ādai
Atklājiet matiņu likvidēšanas risinājumu, kas ir saudzīgs ādai un nodrošina ilgstoši gludu rezultātu līdz 28 dienām. Mēs saprotam, ka epilācija var šķist biedējoša. Bet, veicot to regulāri, tā kļūst mazāk sāpīga!*
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Rūpes par jums un jūsu ādu

Saudzīgs process gludai ādai

  • Kājām un ķermenim

  • Ar masāžas uzgali

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Izbaudiet ilgstoši gludas ādas sajūtu. Epilators ļaus aizmirst par matiņu likvidēšanu līdz 4 nedēļām.

Patiešām ērta epilācija

Patiešām ērta epilācija

Ar glīto epilatoru varat mājās ērti iegūt neticami gludu ādu. Epilators palīdz atbrīvoties no tik īsiem matiņiem, kas parasti padodas tikai vaksācijai, tāpēc nav ne jāiet uz skaistumkopšanas salonu, ne jānopūlas mājās. Tieši tā.

Ilgstoši gluda āda

Ilgstoši gluda āda

Vienreizējs pirkums, papīra iepakojums, nekādu bateriju, rokturis ir 50% izgatavots no pārstrādātiem materiāliem — šis epilators ir izstrādāts tā, lai minimāli ietekmētu apkārtējo vidi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

131

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

04/04/2026

Polska

Polska

Depilator philips 2000 s e r i e s

Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

03/04/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

golarka

super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

09/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super produkt.

Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.

Plusi

Same +++

Mīnusi

W tym modelu brakuje mi tylko światełka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. Atzīst 87% lietotāju izmēģinājumā mājas apstākļos Nīderlandē, n = 28, 2024. gadā.