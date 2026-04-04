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Ar masāžas uzgali
Izbaudiet ilgstoši gludas ādas sajūtu. Epilators ļaus aizmirst par matiņu likvidēšanu līdz 4 nedēļām.
Ar glīto epilatoru varat mājās ērti iegūt neticami gludu ādu. Epilators palīdz atbrīvoties no tik īsiem matiņiem, kas parasti padodas tikai vaksācijai, tāpēc nav ne jāiet uz skaistumkopšanas salonu, ne jānopūlas mājās. Tieši tā.
Vienreizējs pirkums, papīra iepakojums, nekādu bateriju, rokturis ir 50% izgatavots no pārstrādātiem materiāliem — šis epilators ir izstrādāts tā, lai minimāli ietekmētu apkārtējo vidi.
4.8
no 5
131
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Tomek Rakiej
04/04/2026
Polska
Depilator philips 2000 s e r i e s
Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Tomas Rakiej
03/04/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
golarka
super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
JoannaP-S
09/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super produkt.
Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.
Plusi
Same +++
Mīnusi
W tym modelu brakuje mi tylko światełka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Atzīst 87% lietotāju izmēģinājumā mājas apstākļos Nīderlandē, n = 28, 2024. gadā.