ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Satinelle Essential Kompaktais epilators ar vadu

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Satinelle EssentialKompaktais epilators ar vadu

BRE255/00

Satinelle Essential Kompaktais epilators ar vadu

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Izmantojiet visas sava produkta iespējas

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 45.9 kB
  • 26 February 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 1.9 MB
  • 25 October 2023

Bieži uzdotie jautājumi

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Atrast servisa centru

Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim