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Satinelle Prestige Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Izbeigta ražošana
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BRE652/00
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Īsā lietošanas pamācība - English (US)
Data Act Document
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Kad jāmaina Philips pēdu vīles sabiezējumu likvidēšanas disks
Vai Philips elektrisko pēdu vīli var lietot uz mitras ādas?
Kā ar Philips pēdu vīli iegūt labākos rezultātus?
Vai pirms Philips pēdu vīles lietošanas pēdai var uzklāt kādus līdzekļus?
Kā mainīt Philips epilatora ātruma iestatījumus?
Kā tīrīt Philips elektrisko pēdu vīli?
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