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Beauty Set Series 9000 Visam ķermenim

Izbeigta ražošana

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Beauty Set Series 9000Visam ķermenim

BRE740/90

Beauty Set Series 9000 Visam ķermenim

Izbeigta ražošana

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  • Kā lietot, kā veikt epilāciju, sauso skūšanu: video, epilatora 8000. sērija
    Kā lietot, kā veikt epilāciju, sauso skūšanu: video, epilatora 8000. sērija
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 744.6 kB
  • 30 October 2023

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 143.8 kB
  • 9 February 2026

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