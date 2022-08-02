10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Matiņu likvidēšana
Visas sērijas
Beauty Set Series 9000 Visam ķermenim
Izbeigta ražošana
Atbalsts
BRE740/90
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
Īsā lietošanas pamācība
Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)
Visi (2)
Kā Philips bikini trimmerim piestiprināt ķemmi?
Kā mainīt Philips epilatora ātruma iestatījumus?
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim