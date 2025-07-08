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  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
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  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
  • Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*

Izbeigta ražošana

Lumea PrestigeIPL matiņu likvidēšanas ierīce

BRI956/00

4.6
| (2467) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*
Philips Lumea Prestige ar SenseIQ tehnoloģiju ir mūsu efektīvākā IPL ierīce. Lumea inteliģentie uzgaļi, kas izstrādāti ērtai lietošanai mājās, izcili pieguļ katram ķermeņa izliekumam un pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai.
Skatīt visas priekšrocības
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

4 inteliģenti uzgaļi optimāliem rezultātiem

Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus*

  • Ar SenseIQ tehnoloģiju

  • Paduses, bikini, ķermenis, seja

  • Ar SmartSkin sensoru

  • Lietošana bez vada un ar vadu

Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem

Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem

Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājas apstākļos.

Pierādīti saudzīga un efektīva procedūra

Pierādīti saudzīga un efektīva procedūra

Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.

Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tipiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toņiem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

2467

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

08/07/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Produkts attaisno gaidīto rezultātu! Svarīgi ir pašam saprast savu ķermeni un kopīgi ar aplikācijas palīdzību, izvēlēties pareizos lietošanas režīmus. Noteikti iesaku! 🙂

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

09/06/2025

Latvija

Latvija

Lieliski rezultāti!

Noteikti ļoti atbildīgs darbiņš! Lai redzētu rezultātus, tas tiešām ir jāapņemas un jādara kā norādīts, esmu veikusi procedūru 3 reizes, un efekts ir ļoti pamanāms. Matiņi ataug daudz mazāk un tie ir super plāni. Ļoti patīk, ka padušu zonā pazūd tumšā zona, kas parasti veidojas pēc skūšanās. Esmu ļoti iepriecināta ar pašreizējo rezultātu un noteikti vēlos redzēt iznākumu vēl pēc pāris reizēm. Plus noteikti iesaku lietot aplikāciju, liels, liels palīgs.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

10/02/2025

Latvija

Latvija

Esmu patīkami pārsteigta!

Šo produktu uz kājām sāku lietot novembrī! Esmu blondīne ar gaišiem matiņiem un neticēju ātram rezultātam, jo jau oriģināli tie aug lēni! Parasti matiņi vizuāli redzami nedēļu pēc skūšanas! Taču tagad esot ceļojumā veselu mēnesi, tādus izteiktus matiņus pamanīju tikai pēc 3 nedēļas! Visa ceļojuma laikā savas kājas vairs neaiztiku! Super! Kādam ātrāk rezultāts, kādam vēlāk, bet acīmredzami šis produkts strādā!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. Vidējais matiņu samazinājums pēc 12 procedūrām: 78 % uz kājām, 64 % bikini zonā, 65 % padusēs

  2. Mērījumi veikti uz kājām pēc 3 procedūrām, 27 no 55 sievietēm sasniedz 92 % vai augstāku rezultātu

  3. * Ievērojot procedūru grafiku

  4. * * Pētījums veikts Nīderlandē un Austrijā; tajā piedalījās 56 sievietes; pēc 3 procedūrām padusēm, bikini zonai, kājām; pēc 2 procedūrām sejai

  5. * * * Lampas darbmūžs nepaplašina Philips 2 gadu garantiju visā pasaulē