30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ar SenseIQ tehnoloģiju
Paduses, bikini, ķermenis, seja
Ar SmartSkin sensoru
Lietošana bez vada un ar vadu
Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājas apstākļos.
Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.
Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tipiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toņiem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.
Godalgas
4.6
no 5
2467
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Sipignepe
08/07/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Produkts attaisno gaidīto rezultātu! Svarīgi ir pašam saprast savu ķermeni un kopīgi ar aplikācijas palīdzību, izvēlēties pareizos lietošanas režīmus. Noteikti iesaku! 🙂
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
squadperson
09/06/2025
Latvija
Lieliski rezultāti!
Noteikti ļoti atbildīgs darbiņš! Lai redzētu rezultātus, tas tiešām ir jāapņemas un jādara kā norādīts, esmu veikusi procedūru 3 reizes, un efekts ir ļoti pamanāms. Matiņi ataug daudz mazāk un tie ir super plāni. Ļoti patīk, ka padušu zonā pazūd tumšā zona, kas parasti veidojas pēc skūšanās. Esmu ļoti iepriecināta ar pašreizējo rezultātu un noteikti vēlos redzēt iznākumu vēl pēc pāris reizēm. Plus noteikti iesaku lietot aplikāciju, liels, liels palīgs.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Sin4a
10/02/2025
Latvija
Esmu patīkami pārsteigta!
Šo produktu uz kājām sāku lietot novembrī! Esmu blondīne ar gaišiem matiņiem un neticēju ātram rezultātam, jo jau oriģināli tie aug lēni! Parasti matiņi vizuāli redzami nedēļu pēc skūšanas! Taču tagad esot ceļojumā veselu mēnesi, tādus izteiktus matiņus pamanīju tikai pēc 3 nedēļas! Visa ceļojuma laikā savas kājas vairs neaiztiku! Super! Kādam ātrāk rezultāts, kādam vēlāk, bet acīmredzami šis produkts strādā!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Vidējais matiņu samazinājums pēc 12 procedūrām: 78 % uz kājām, 64 % bikini zonā, 65 % padusēs
Mērījumi veikti uz kājām pēc 3 procedūrām, 27 no 55 sievietēm sasniedz 92 % vai augstāku rezultātu
* Ievērojot procedūru grafiku
* * Pētījums veikts Nīderlandē un Austrijā; tajā piedalījās 56 sievietes; pēc 3 procedūrām padusēm, bikini zonai, kājām; pēc 2 procedūrām sejai
* * * Lampas darbmūžs nepaplašina Philips 2 gadu garantiju visā pasaulē