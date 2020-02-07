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Lumea Prestige IPL matiņu likvidēšanas ierīce
Izbeigta ražošana
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BRI956/00
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Vai varu izmantot Philips Lumea, ja esmu stāvoklī vai baroju bērnu ar krūti?
Kā atšķiras dažādi Philips Lumea uzgaļi?
Vai, lietojot Philips Lumea, ir iespējamas blakusparādības?
Vai ierīci Philips Lumea var lietot bikini zonai?
Kā atrast man piemērotāko Philips Lumea gaismas intensitāti?
Lietojot Philips Lumea, rodas nepatīkamas sajūtas uz ādas vai sāpes
Ierīce Philips Lumea neveic izgaismošanu
Izmantojot Philips Lumea, rezultāti neatbilst paredzētajiem
Mirgo ierīces Philips Lumea indikatori
Ierīce Philips Lumea procedūras laikā izplata svilkuma aromātu
Philips Lumea akumulatora darbības laiks ir ļoti īss
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