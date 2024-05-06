ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās
  • Vēl vienkāršāka skūšanās

6000 SeriesĶermeņa skuveklis

BRL128/00

4.8
| (339) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Vēl vienkāršāka skūšanās
Maigi noskujiet matiņus ar mūsu jauno ķermeņa skuvekli. Tas aizsargā ādu no skrāpējumiem un iegriezumiem un nodrošina ātru un ērtu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Neatkarīgi no tā, vai jūs vēlaties noskūt visu ķermeni, vai tikai atsevišķas zonas.
Skatīt visas priekšrocības
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Saudzīgs jūsu ādai, pat jutīgās zonās

Vēl vienkāršāka skūšanās

  • Ķermenim, kājām un padusēm

  • Ar saudzīgiem, noapaļotiem trimmera galiņiem

Bez skrāpējumiem vai iegriezumiem

Bez skrāpējumiem vai iegriezumiem

Patentētie noapaļotie trimmera galiņi maigi slīd pa jebkādu apmatojumu, izvairoties no skrāpējumiem vai iegriezumiem. 80% mūsu klientu apstiprina, ka nav tāda kairinājuma un apsārtuma kā pēc skūšanās.

Ātri rezultāti ar 3 asmeņu sistēmu

Ātri rezultāti ar 3 asmeņu sistēmu

Neatkarīgi no tā, vai plānojat apstrādāt visu ķermeni vai tikai dažas zonas, mūsu skuvekļi nodrošina ātru un vieglu rezultātu. 3 asmeņu sistēma kustas abos virzienos, ātri paveicot darbu. Integrētie divpusējie trimmeri pirms skūšanas nogriež garākos matiņus, padarot skūšanos ātrāku.

Piemērots jutīgām zonām

Piemērots jutīgām zonām

Philips ķermeņa skuveklis ir saudzīgs un ērts dažādām ķermeņa zonām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

339

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

06/05/2024

Lietuva

Lietuva

Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.

Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.

Plusi

Puikiai atlieka savo funkciją.

Mīnusi

Nėra

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

30/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus

Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. Tests mājas apstākļos, Vācija N = 49, 2021. gads