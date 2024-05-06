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Ķermenim, kājām un padusēm
Ar saudzīgiem, noapaļotiem trimmera galiņiem
Patentētie noapaļotie trimmera galiņi maigi slīd pa jebkādu apmatojumu, izvairoties no skrāpējumiem vai iegriezumiem. 80% mūsu klientu apstiprina, ka nav tāda kairinājuma un apsārtuma kā pēc skūšanās.
Neatkarīgi no tā, vai plānojat apstrādāt visu ķermeni vai tikai dažas zonas, mūsu skuvekļi nodrošina ātru un vieglu rezultātu. 3 asmeņu sistēma kustas abos virzienos, ātri paveicot darbu. Integrētie divpusējie trimmeri pirms skūšanas nogriež garākos matiņus, padarot skūšanos ātrāku.
Philips ķermeņa skuveklis ir saudzīgs un ērts dažādām ķermeņa zonām.
4.8
no 5
339
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Saulė 012
06/05/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Daugiafunkcinis prietaisas, atlieka daug funkcijų.
Kokybiškas, argonomiškas, funkcionalus.Epiliuoja minimaliai skausmingai.
Plusi
Puikiai atlieka savo funkciją.
Mīnusi
Nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rolera
30/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Puikus
Labai švariai nušveičia kojų pėdas,bei nuskutą pačias kojas be jokio vargo.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Rasjan
17/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Puikus
Visas komplektas reikalingiausių priedų. Patiko naudotis antgaliu kojų priežiūrai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Belaidis skustuvas drėgnam ir sausam skutimui
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Tests mājas apstākļos, Vācija N = 49, 2021. gads