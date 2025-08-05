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6000 Series Ķermeņa skuveklis

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6000 SeriesĶermeņa skuveklis

BRL128/00

6000 Series Ķermeņa skuveklis

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 3.4 MB
  • 5 February 2026

ES atbilstības deklarācija

  • PDF fails, 652.7 kB
  • 17 December 2024

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

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