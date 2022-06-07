30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
0,5 mm precīzie iestatījumi
Metāla asmeņi
60 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Lift & Trim sistēma
Rugājiem ideāli piemērotais Philips bārdas trimmeris ir aprīkots ar mūsu jauno Lift & Trim sistēmu: ķemme, kas paceļ matiņus un virza tos asmeņu līmenī līdzenai apgriešanai.
Šim trimmerim ir divkārši uzasināti metāla asmeņi, kas nogriež vairāk matiņu ar vienu gājienu ātrākai apgriešanai.
Asmeņiem, kas izstrādāti, lai novērstu skrāpējumus un kairinājumu, ir noapaļoti uzgaļi saudzīgākai saskarei ar ādu.
4.6
no 5
230
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Aiku62
07/06/2022
Eesti
Verificēts pircējs
Toodet on väga mugav kasutada
Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Arek90
04/02/2026
Polska
Akcijas daļa
Super produkt
Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Akcijas daļa
Świetny wybór
Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.
Plusi
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom