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  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
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  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
  • Viegla 3 dienu bārdas izveidošana

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 3000Bārdas trimmeris

BT3236/14

4.6
| (230) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Viegla 3 dienu bārdas izveidošana
Šis trimmeris ar inovatīvo Lift & Trim sistēmu paceļ un satver pieguļošus matiņus, nodrošinot efektīvu, līdzenu apgriešanas rezultātu. Šādi jūs bez pūlēm varat izveidot 3 dienu rugājus, īsu bārdu vai garu bārdu, kā vēlaties.
Skatīt visas priekšrocības

Lift & Trim sistēma nodrošina par 30% mazāk atkārtoto kustību

Viegla 3 dienu bārdas izveidošana

  • 0,5 mm precīzie iestatījumi

  • Metāla asmeņi

  • 60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Lift & Trim sistēma

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Rugājiem ideāli piemērotais Philips bārdas trimmeris ir aprīkots ar mūsu jauno Lift & Trim sistēmu: ķemme, kas paceļ matiņus un virza tos asmeņu līmenī līdzenai apgriešanai.

Asmeņi ir divkārši uzasināti ātrākai apgriešanai*

Asmeņi ir divkārši uzasināti ātrākai apgriešanai*

Šim trimmerim ir divkārši uzasināti metāla asmeņi, kas nogriež vairāk matiņu ar vienu gājienu ātrākai apgriešanai.

Ādu saudzējoši asmeņi gludai ādai

Ādu saudzējoši asmeņi gludai ādai

Asmeņiem, kas izstrādāti, lai novērstu skrāpējumus un kairinājumu, ir noapaļoti uzgaļi saudzīgākai saskarei ar ādu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.6

no 5

230

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

07/06/2022

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toodet on väga mugav kasutada

Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Plusi

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

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