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Beardtrimmer series 3000 Bārdas trimmeris

Izbeigta ražošana

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Beardtrimmer series 3000Bārdas trimmeris

BT3236/14

Beardtrimmer series 3000 Bārdas trimmeris

Izbeigta ražošana

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  • Philips Beard Trimmer 1000/3000 Series regulārā tīrīšana. Sauss rokturis, mazgājami piederumi
    Philips Beard Trimmer 1000/3000 Series regulārā tīrīšana. Sauss rokturis, mazgājami piederumi

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Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 662.2 kB
  • 13 April 2022

ES atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 14 April 2022

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