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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT55W/00

Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta un viegli pārnēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētais uzlādējamais akumulators nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.

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Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

  • Bluetooth®

  • Uzlādējams akumulators

  • 2 W

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējamais akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtinošu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā