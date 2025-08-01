Meklējamie vārdi

  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli

    Beard Trimmer 5000 Series Bārdas ieveidotājs ar matiņu savācēju

    BT5780/15

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli

    Pilnīga precizitāte bez piepūles. Ar pašuzasinošiem metāla asmeņiem un novatorisku matu savācēju mūsu trimmeris uzasināsies un vienkāršos jūsu ķermeņa kopšanas darbības. Turklāt BeardSense tehnoloģija nodrošinās jaudu tieši tur, kur tā vajadzīga.

    Skatīt visas priekšrocības

    Beard Trimmer 5000 Series Bārdas ieveidotājs ar matiņu savācēju

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Bārdas trimmeri

    Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli

    Kopta bārda bez nekārtības

    • Metāla asmeņi
    • Precīzas 0,2 mm iedaļas
    • Tehnoloģija BeardSense
    • Matu savācējs
    • Darbības laiks līdz 100 minūtēm
    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Pašasinošie metāla asmeņi griež jaudīgi un maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,2 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.

    Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

    Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

    Mūsu inovatīvais matu savācējs efektīvi savāc līdz 80% nogriezto matu*, tāpēc uzkopt pēc apgriešanas ir vieglāk.

    Lielisks rezultāts pat ar visnepakļāvīgāko bārdu

    Lielisks rezultāts pat ar visnepakļāvīgāko bārdu

    Mūsu trimmeris ar tehnoloģiju BeardSense 125 reizes sekundē skenē bārdas biezumu, lai pielāgotu lielāku jaudu biezākajās vietās, tāpēc var panākt vislabāko rezultātu.

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Pateicoties mūsu ergonomiskajam rokturim ar Fine Line tekstūru, ierīci ir ērti turēt un darbināt, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.

    Parocīga uzlāde un glabāšana.

    Parocīga uzlāde un glabāšana.

    Statīvā var parocīgi uzlādēt un glabāt, tāpēc ierīce ir vienmēr ērti pieejama.

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 100 minūtēm, turklāt 5 minūšu ātrās uzlādes funkcija** nodrošina gandrīz nepārtrauktu darbību.

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Lietošanas komforts
      • Matu savācējs
      • Tīrīšanas suka
      • USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)
      • Uzlādēšanas statīvs
      Ceļošana un glabāšana
      Mīkstā somiņa

    • Strāvas padeve

      Uzlāde
      • 1 stunda
      • 5 min ātrā uzlāde
      • USB-A uzlāde (5 V⎓ / ≥1 A)
      Darbības laiks
      100 minūtes
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Baterijas statuss
      Lādēšanas indikators
      Lietojums
      Bez vada

    • Dizains

      Apdare
      Intensīvi melns
      Rokturis
      Ergonomisks rokturis

    • Serviss

      Garantija
      Līdz 5 gadiem***

    • Vienkārša lietošana

      Nav nepieciešama apkopšana
      Nav nepieciešama asmeņu eļļa
      Ūdensizturība
      Mitrs un sauss

    • Kopsavilkums

      Ķermeņa daļa
      Bārda
      Rīki un piederumi
      6
      Garuma iestatījumi
      0,4–20 mm
      Precizitātes soļi
      40
      Risinājums
      Apgriešana
      Tehnoloģijas
      BeardSense

    • Veidošanas piederumi

      Apgriešanas asmens
      Pašuzasinoši metāla asmeņi

    • Ķemmes

      Bārda
      • Īsi: 0,4–10 mm
      • Gari: 10,4–20 mm

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com 

    Personīgā aprūpe - VĪRIEŠIEM:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.