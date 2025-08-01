BT7670/15
Asas malas bez piepūles
Pašuzasinošie metāla asmeņi, platais trimmeris un BeardSense tehnoloģija bez piepūles palīdzēs iegūt precīzu un vienmērīgu rezultātu. Turklāt novatoriskais matiņu savācējs ērti gādās par apgriešanas procesa tīrību.Skatīt visas priekšrocības
Pašasinošie metāla asmeņi griež jaudīgi un maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.
Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,2 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.
Mūsu inovatīvais matu savācējs efektīvi savāc līdz 80% nogriezto matu*, tāpēc uzkopt pēc apgriešanas ir vieglāk.
Mūsu trimmeris ar tehnoloģiju BeardSense 125 reizes sekundē skenē bārdas biezumu, lai pielāgotu lielāku jaudu biezākajās vietās, tāpēc var panākt vislabāko rezultātu.
Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.
Augstās kvalitātes metāla asmeņu platais trimmeris ļauj veidot precīzas un tīras līnijas, tāpēc bārda izskatās lieliski.
Uzspraužamais smalko detaļu trimmeris ir šaurs, tāpēc parocīgi veido tīras līnijas, kas ļauj precīzi panākt vēlamo rezultātu.
Lai bārda izskatītos dabiskāk, ar trimmera pārejas ķemmēm abās pusēs var izveidot ēnojumu.
Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.
Pateicoties mūsu ergonomiskajam rokturim ar Fine Line tekstūru, ierīci ir ērti turēt un lietot, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.
Statīvā var parocīgi uzlādēt un glabāt, tāpēc ierīce ir vienmēr ērti pieejama.
Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 120 minūtēm, turklāt 5 minūšu ātrās uzlādes funkcija** nodrošina gandrīz nepārtrauktu darbību.
Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.
Ceļojumu somiņā var vienuviet glabāt gan ierīci, gan visus vajadzīgos piederumus, kas ļauj parocīgi kopt ķermeni gan mājās, gan ceļojumos.
