Meklējamie vārdi

  • Asas malas bez piepūles Asas malas bez piepūles Asas malas bez piepūles

    Beard Trimmer 7000 Series Bārdas ieveidotājs ar matiņu savācēju

    BT7670/15

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Asas malas bez piepūles

    Pašuzasinošie metāla asmeņi, platais trimmeris un BeardSense tehnoloģija bez piepūles palīdzēs iegūt precīzu un vienmērīgu rezultātu. Turklāt novatoriskais matiņu savācējs ērti gādās par apgriešanas procesa tīrību.

    Skatīt visas priekšrocības

    Beard Trimmer 7000 Series Bārdas ieveidotājs ar matiņu savācēju

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Bārdas trimmeri

    Asas malas bez piepūles

    Izteiksmīgai bārdai ar mazāku nekārtību

    • Metāla asmeņi
    • Precīzas 0,2 mm iedaļas
    • Plats trimmeris
    • Matu savācējs
    • Darbības laiks līdz 120 minūtēm
    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Pašasinošie metāla asmeņi griež jaudīgi un maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,2 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.

    Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

    Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

    Mūsu inovatīvais matu savācējs efektīvi savāc līdz 80% nogriezto matu*, tāpēc uzkopt pēc apgriešanas ir vieglāk.

    Lielisks rezultāts pat ar visnepakļāvīgāko bārdu

    Lielisks rezultāts pat ar visnepakļāvīgāko bārdu

    Mūsu trimmeris ar tehnoloģiju BeardSense 125 reizes sekundē skenē bārdas biezumu, lai pielāgotu lielāku jaudu biezākajās vietās, tāpēc var panākt vislabāko rezultātu.

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.

    Glīta bārda ar precīzām un tīrām līnijām

    Glīta bārda ar precīzām un tīrām līnijām

    Augstās kvalitātes metāla asmeņu platais trimmeris ļauj veidot precīzas un tīras līnijas, tāpēc bārda izskatās lieliski.

    Vēlamais rezultāts ar tīrām līnijām

    Vēlamais rezultāts ar tīrām līnijām

    Uzspraužamais smalko detaļu trimmeris ir šaurs, tāpēc parocīgi veido tīras līnijas, kas ļauj precīzi panākt vēlamo rezultātu.

    Glīta bārda ar ēnojumu

    Glīta bārda ar ēnojumu

    Lai bārda izskatītos dabiskāk, ar trimmera pārejas ķemmēm abās pusēs var izveidot ēnojumu.

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Pateicoties mūsu ergonomiskajam rokturim ar Fine Line tekstūru, ierīci ir ērti turēt un lietot, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.

    Parocīga uzlāde un glabāšana

    Parocīga uzlāde un glabāšana

    Statīvā var parocīgi uzlādēt un glabāt, tāpēc ierīce ir vienmēr ērti pieejama.

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 120 minūtēm, turklāt 5 minūšu ātrās uzlādes funkcija** nodrošina gandrīz nepārtrauktu darbību.

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.

    Parocīga ķermeņa kopšana gan mājās, gan ceļojumos

    Ceļojumu somiņā var vienuviet glabāt gan ierīci, gan visus vajadzīgos piederumus, kas ļauj parocīgi kopt ķermeni gan mājās, gan ceļojumos.

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Lietošanas komforts
      • Matu savācējs
      • Uzlādēšanas statīvs
      • Tīrīšanas suka
      • USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)
      Ceļošana un glabāšana
      Ceļojumu somiņa

    • Strāvas padeve

      Darbības laiks
      120 minūtes
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Uzlāde
      • 1 stunda
      • 5 min ātrā uzlāde
      • USB-A uzlāde (5 V⎓ / ≥1 A)
      Baterijas statuss
      Lādēšanas indikators
      Lietojums
      Bez vada

    • Dizains

      Apdare
      Metāliski tumšpelēka
      Rokturis
      Ergonomisks rokturis

    • Serviss

      Garantija
      Līdz 5 gadiem***

    • Vienkārša lietošana

      Nav nepieciešama apkopšana
      Nav nepieciešama asmeņu eļļa
      Ūdensizturība
      Mitrs un sauss

    • Kopsavilkums

      Ķermeņa daļa
      Bārda
      Rīki un piederumi
      10
      Garuma iestatījumi
      0,4–20 mm
      Precizitātes soļi
      40
      Risinājums
      Apgriešana
      Tehnoloģijas
      BeardSense

    • Veidošanas piederumi

      Apgriešanas asmens
      Pašuzasinoši metāla asmeņi
      Specializēti
      • Smalku detaļu trimmeris
      • Pārejas ķemmes
      • Plats trimmeris

    • Ķemmes

      Bārda
      • Īsi: 0,4–10 mm
      • Gari: 10,4–20 mm

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com 

    Personīgā aprūpe - VĪRIEŠIEM:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.