ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrējies jaunumiem un laimē!

19

d

Dienas

13

h

Stundas

:

04

m

Minūtes

:

59

s

Sekundes

Uzzināt vairāk

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 9000ūdensdrošs bārdas trimmeris

BT9290/32

4.5

| (77) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Vislabākā precizitāte

Nepārspējama kontrole, skujot kontūras, ko nodrošina īpašā lāzera projekcija. Varat droši izveidot precīzu un simetrisku stilu.

Skatīt visas priekšrocības

Vienīgais bārdas trimmeris ar lāzera projekciju

Vislabākā precizitāte

  • 0,2 mm precīzi iestatījumi

  • Pilnībā metālisks abpusējs trimmeris

  • 60 min darb. bezv./1 h uzlāde

  • ar lāzera projekciju

Izmantojiet unikālo lāzera projekciju precīziem, simetriskiem rezultātiem

Izmantojiet unikālo lāzera projekciju precīziem, simetriskiem rezultātiem

Unikālā lāzera projekcijas sistēma projicē asu gaismas līniju, lai iezīmētu griezuma vietu. Tā norādīs, kur tiks apgriezti matiņi, lai griezums būtu lielisks katru reizi.

Garuma iestatīšanas slēdzis fiksē izvēlēto garuma iestatījumu

Garuma iestatīšanas slēdzis fiksē izvēlēto garuma iestatījumu

Lai izvēlētos vēlamo griešanas garumu, vienkārši pagrieziet garuma iestatīšanas slēdzi uz roktura, līdz redzams vēlamais garums. Izvēlētais garums tagad ir fiksēts precīzai un līdzenai apgriešanai.

Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām

Abpusējs trimmeris: 32 mm un 15 mm malas precīzām detaļām

Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi, un zem tās atrodas abpusējs precīzais trimmeris. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektais dizains ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

77

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

02/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Można myć pod wodą

Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

25/12/2016

Polska

Polska

ciekawy i nowoczesny trymer

Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

23/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam trymer

Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.