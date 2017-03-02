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19
d
Dienas
13
h
Stundas
04
m
Minūtes
59
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Vislabākā precizitāte
Nepārspējama kontrole, skujot kontūras, ko nodrošina īpašā lāzera projekcija. Varat droši izveidot precīzu un simetrisku stilu.
0,2 mm precīzi iestatījumi
Pilnībā metālisks abpusējs trimmeris
60 min darb. bezv./1 h uzlāde
ar lāzera projekciju
Unikālā lāzera projekcijas sistēma projicē asu gaismas līniju, lai iezīmētu griezuma vietu. Tā norādīs, kur tiks apgriezti matiņi, lai griezums būtu lielisks katru reizi.
Lai izvēlētos vēlamo griešanas garumu, vienkārši pagrieziet garuma iestatīšanas slēdzi uz roktura, līdz redzams vēlamais garums. Izvēlētais garums tagad ir fiksēts precīzai un līdzenai apgriešanai.
Noņemiet pielāgojama garuma ķemmi, un zem tās atrodas abpusējs precīzais trimmeris. Vienā pusē ir 32 mm lielas veiktspējas trimmeris, bet otrā pusē ir 15 mm plats precīzais trimmeris, kas ir ideāli piemērots maziem laukumiem, piemēram, zem deguna un ap muti. Tas ir paredzēts ļoti tuvai skūšanai, taču ar ādas aizsardzību, un tā mazais izmērs un izliektais dizains ļauj ērti apskatīt un tikt galā ar smalkām līnijām un detaļām.
4.5
no 5
77
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
wojtek83
02/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Można myć pod wodą
Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
pawlo1231
25/12/2016
Polska
ciekawy i nowoczesny trymer
Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
simao91
23/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Polecam trymer
Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody