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  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
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  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai
  • Izcila precizitāte ideālai bārdai

Izbeigta ražošana

Beard trimmer 9000 PrestigeBārdas trimmeris

BT9810/15

4.7
| (137) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Izcila precizitāte ideālai bārdai
Philips BT9000 Prestige, pateicoties iebūvētajai metāla ķemmei, sniedz nepārspējamu precizitāti, tādējādi nodrošinot vienmērīgu griešanas rezultātu neatkarīgi no pielietotā spiediena.
Skatīt visas priekšrocības

Labākais no Philips

Izcila precizitāte ideālai bārdai

  • SteelPrecision tehnoloģija

  • PowerAdapt sensors

  • 3 iedaļu akumulatora indikators

Pilnīga precizitāte un vienmērīgi rezultāti

Pilnīga precizitāte un vienmērīgi rezultāti

Philips 9000 Prestige bārdas trimmeris ir aprīkots ar pilnīgi jauno SteelPrecision tehnoloģiju, kas ietver integrētu metāla ķemmi un spēcīgu griezēju. Šī sistēma neliecas kā plastmasas ķemme neatkarīgi no izmantotā spēka, sniedzot līdzenāko un precīzāko griezumu*.

Slīd pāri ādai, lai iegūtu gludu griezumu

Slīd pāri ādai, lai iegūtu gludu griezumu

Iegūstiet vienmērīgus apgriešanas rezultātus. Šis vīriešu bārdas trimmeris vienmēr seko sejas kontūrām, un tam ir pretberzes apvalks, kas ļauj tam viegli un ērti slīdēt pāri ādai.

Asie metāla asmeņi griež precīzi, neraujot matiņus

Asie metāla asmeņi griež precīzi, neraujot matiņus

Mūsu pilnībā no metāla izgatavotie asmeņi saglabā asumu visu darbmūžu. Pateicoties īpašajai asmeņu ģeometrijai, bārdas trimmeris 9000 Prestige nogriež pat visbiezākos matiņus bez aizķeršanās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

137

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

02/05/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labs bārdas dzenamais

Izvērtējos visus kritērījus, kur viens no galvenajiem ir kvalitāte, par labu rezultāti bija šim modelim. Akumulātors darbojas ļoti labi(ilgi) un lādējas super ātri. Vienīgi divas reizes esmu sagriezies nedaudz.

Plusi

Ļoti laba kvalitāte

Mīnusi

Augsta cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris

30/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys.

Liuks prietaisas,tylus nepesa barzdos,pries turetas panasus wahl kuris kainavo apie 120€ tai net nera ko lyginti triuksmaz ir barzdos pesimas.Su philips lygindamas barzda jauciuosi kaip vaziuodamas elektriniu automobiliu.

Plusi

Labai tylus,niekada nebuvo kad pestu,labai lygiai kerpa.

Mīnusi

Kol kas nerandu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas

01/11/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super

Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.

Plusi

solidna budowa + działanie

Mīnusi

cena

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz cenu klasē esošo izstrādājumu objektīvu līdzenuma pārbaudi ar pietuvinātiem attēliem, ko veica trešās puses aģentūra