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Izbeigta ražošana
SteelPrecision tehnoloģija
PowerAdapt sensors
3 iedaļu akumulatora indikators
Philips 9000 Prestige bārdas trimmeris ir aprīkots ar pilnīgi jauno SteelPrecision tehnoloģiju, kas ietver integrētu metāla ķemmi un spēcīgu griezēju. Šī sistēma neliecas kā plastmasas ķemme neatkarīgi no izmantotā spēka, sniedzot līdzenāko un precīzāko griezumu*.
Iegūstiet vienmērīgus apgriešanas rezultātus. Šis vīriešu bārdas trimmeris vienmēr seko sejas kontūrām, un tam ir pretberzes apvalks, kas ļauj tam viegli un ērti slīdēt pāri ādai.
Mūsu pilnībā no metāla izgatavotie asmeņi saglabā asumu visu darbmūžu. Pateicoties īpašajai asmeņu ģeometrijai, bārdas trimmeris 9000 Prestige nogriež pat visbiezākos matiņus bez aizķeršanās.
4.7
no 5
137
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Liepaja
02/05/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labs bārdas dzenamais
Izvērtējos visus kritērījus, kur viens no galvenajiem ir kvalitāte, par labu rezultāti bija šim modelim. Akumulātors darbojas ļoti labi(ilgi) un lādējas super ātri. Vienīgi divas reizes esmu sagriezies nedaudz.
Plusi
Ļoti laba kvalitāte
Mīnusi
Augsta cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Bārdas trimmeris
30/06/2022
Lietuva
Puikus gaminys.
Liuks prietaisas,tylus nepesa barzdos,pries turetas panasus wahl kuris kainavo apie 120€ tai net nera ko lyginti triuksmaz ir barzdos pesimas.Su philips lygindamas barzda jauciuosi kaip vaziuodamas elektriniu automobiliu.
Plusi
Labai tylus,niekada nebuvo kad pestu,labai lygiai kerpa.
Mīnusi
Kol kas nerandu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barzdos kirptuvas
ktoś z większego miasta
01/11/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super
Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.
Plusi
solidna budowa + działanie
Mīnusi
cena
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Pamatojoties uz cenu klasē esošo izstrādājumu objektīvu līdzenuma pārbaudi ar pietuvinātiem attēliem, ko veica trešās puses aģentūra