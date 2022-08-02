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Beard trimmer 9000 Prestige Bārdas trimmeris

Izbeigta ražošana

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Beard trimmer 9000 PrestigeBārdas trimmeris

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Bārdas trimmeris

Izbeigta ražošana

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  • Video par to, kā lietot bārdas trimmeri 9000 Prestige
    Video par to, kā lietot bārdas trimmeri 9000 Prestige
  • Video par to, kā tīrīt, uzlādēt un kopt bārdas trimmeri 9000 Prestige
    Video par to, kā tīrīt, uzlādēt un kopt bārdas trimmeri 9000 Prestige

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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